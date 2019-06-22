"Мой лягушонок": Потап и Настя поделились романтичным фото

Потап и Настя Каменских растрогали сеть милыми комментариями в сети.

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После свадьбы, которая состоялась 23 мая, Потап и Настя Каменских засыпают свои профили в соцсетях совместными фотографиями. Сегодня певица порадовала фолловеров трогательным снимком со своим супругом, а Потап еще больше умилил подписчиков нежным комментарием.

Так, в Instagram Насти появилась фотография, на которой супруги позируют в белом, Потап смотрит в камеру, а Каменских с нежностью смотрит на любимого.

Я їду до тебе моє сонечко, - подписала певица селфи.

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На что Потап ответил:

Я тебе чекаю жабенятко моє.

Дело в том, что Настя Каменских на днях выступала в Израиле. В то время, как муж не поехал с ней.

Подписчики оставили под публикацией множество теплых комментариев, желая паре не потерять свою любовь и счастье. “Всем такой же любви, как Настя смотрит на Потапа!“, “Какие солнышки“, “Счастья вам!“, “Берегите друг друга“, - пишут пользователи.

Напомним, что недавно Настя Каменских засветилась в компании известного ведущего.

