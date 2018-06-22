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Сергею Притуле - 38: ТОП-5 интересных фактов о ведущем

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22 июня Сергей Притула отмечает свой день рождения.
Сергею Притуле - 38: ТОП-5 интересных фактов о ведущем
Сергею Притуле - 38: ТОП-5 интересных фактов о ведущем
фото из открытых источников

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Сегодня, 22 июня, популярный украинский ведущий и шоумен Сергей Притула свой день рождения. Ему исполняется 38 лет. В честь праздника Ivona собрала ТОП-5 самых интересных фактов из биографии Сергея.

День рождения Сергея Притулы: интересные факты из биографии

Сергей родился в городе Збараж на Тернопольщине. С детства он любидл учиться и показывал хорошие успехи в школе. В 1997 году Притула защищал свою научную работу в Малой академии наук и занял второе место. 

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Свою карьеру он начинал на радио, где несколько лет проработал ведущим. Затем били программы на украинском тв, а также соавторство в нескольких юмористических проектах, среди которых украинский Сomedy Club и “Файна Юкрайна“.

  • Сергей Притула рассказывал, что его часто путали с футболистом Артемом Милевским и певцом Виталием Козловским.
  • Будущий шоумен учился в Лондоне.
  • Сергей работал строителем, грузчиком, официантом, и даже помощником шеф-повара.
  • Притула начал водить авто только в возрасте 31 года.
  • Ведущий менял место проживания 16 раз.

Ранее мы писали о том, что Притула присоединится к Вакарчуку на выборах в Раду.

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Теги: Сергей Притула, ведущий, шоумен
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