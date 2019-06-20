Кендалл Дженнер снялась топлес для известного глянца: фото

23-летняя модель позировала перед камерой автралийца Рассела Джеймса.

23-летняя Кендалл Дженнер снялась для летнего выпуска известного глянца топлес. В журнале L'Officiel появятся откровенные снимки звезды семейства Кардашьян, сделанные популярным австралийским фотографом Расселом Джеймсом.

На фото Кендалл предстала с ярким макияжем, в дениме, коже и вовсе без одежды.

Сам фотограф рассказывает о звезде следующее:

Я видел, как Кендалл критиковали, как оказывали сильное давление. Многие говорили, что ее успех на подиуме обусловлен популярностью. На самом деле все было наоборот. Слава была самым тяжелым из того, что ей пришлось преодолеть на своем пути. Она проходила кастинги анонимно, чтобы дизайнеры не знали, что они нанимают Кендалл Дженнер.

Напомним, что не так давно Кендалл Дженнер снялась в эффектных образах для Vogue.