"Tranquila": Мишель Андраде выпустила новый зажигательный трек

Слушай музыкальную новинку от Мишель Андраде.

Известная украинская исполнительница боливийского происхождения Мишель Андраде презентовала новую композицию. 20 июня артистка выпустила свежий хит под названием “Tranquila“.

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Презентация лирик-видео на зажигательный трек состоялась на официальном Youtube-канале Андраде.

Отметим, что в создании новой песни Мишель Андраде Алексей Потапенко, Андрес Бескровный и Антон Крайнов. “Tranquila“ войдет в новый альбом артистки “Latino Ritmo“.

Напомним, ранее Мишель Андраде стала другом детского фонда ЮНИСЕФ.