Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Tranquila": Мишель Андраде выпустила новый зажигательный трек

Комментариев: 0
Слушай музыкальную новинку от Мишель Андраде.
"Tranquila": Мишель Андраде выпустила новый зажигательный трек
"Tranquila": Мишель Андраде выпустила новый зажигательный трек
instagram.com/mishvirmish

Известная украинская исполнительница боливийского происхождения Мишель Андраде презентовала новую композицию. 20 июня артистка выпустила свежий хит под названием “Tranquila“.

Читай также: “Нечего скрывать“: Мишель Андраде сделала откровенное признание

Презентация лирик-видео на зажигательный трек состоялась на официальном Youtube-канале Андраде.

Отметим, что в создании новой песни Мишель Андраде Алексей Потапенко, Андрес Бескровный и Антон Крайнов. “Tranquila“ войдет в новый альбом артистки “Latino Ritmo“.

Напомним, ранее Мишель Андраде стала другом детского фонда ЮНИСЕФ.

Поделись:
Теги: Мишель Андраде
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь