"Tranquila": Мишель Андраде выпустила новый зажигательный трек
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Известная украинская исполнительница боливийского происхождения Мишель Андраде презентовала новую композицию. 20 июня артистка выпустила свежий хит под названием “Tranquila“.
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Презентация лирик-видео на зажигательный трек состоялась на официальном Youtube-канале Андраде.
Отметим, что в создании новой песни Мишель Андраде Алексей Потапенко, Андрес Бескровный и Антон Крайнов. “Tranquila“ войдет в новый альбом артистки “Latino Ritmo“.
Напомним, ранее Мишель Андраде стала другом детского фонда ЮНИСЕФ.
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