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Дмитрий Комаров признался, что мечтает о большой семье

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Дмитрий Комаров и его супруга Александра Кучеренко признались, сколько детей хотели бы иметь.
Дмитрий Комаров признался, что мечтает о большой семье
Дмитрий Комаров признался, что мечтает о большой семье
instagram.com/komarovmir

На прошлой неделе стало известно, что ведущий программы “Мир наизнанку“ Дмитрий Комаров тайно женился на своей партнерше по “Танцах со звездами“ Александре Кучеренко. Они расписались в Киеве, а затем обвенчались в Иерусалиме.

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А на днях супруги дали комментарий ТСН, в котором признались, сколько детей хотели бы иметь. Дмитрий Комаров рассказал, что мечтает о трех детях. Отметим, что сам ведущий - старший ребенок в семье. У него есть брат Николай и сестра Ангелина, которые являются двойняшками.

“Чтобы детей было минимум трое, потому что это, пожалуй, правильно – это помогает мировой демографии. Действительно хочется, чтобы наша семья была большой, тем более, чтобы она была красивой, умной и смелой“, - заявили Олександра Кучеренко и Дмитрий Комаров.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров прокомментировал 15-летнюю разницу в возрасте с красавицей-женой.

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Теги: Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко
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Источник: ivona.bigmir.net

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