Дмитрий Комаров признался, что мечтает о большой семье

Дмитрий Комаров и его супруга Александра Кучеренко признались, сколько детей хотели бы иметь.

На прошлой неделе стало известно, что ведущий программы “Мир наизнанку“ Дмитрий Комаров тайно женился на своей партнерше по “Танцах со звездами“ Александре Кучеренко. Они расписались в Киеве, а затем обвенчались в Иерусалиме.

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А на днях супруги дали комментарий ТСН, в котором признались, сколько детей хотели бы иметь. Дмитрий Комаров рассказал, что мечтает о трех детях. Отметим, что сам ведущий - старший ребенок в семье. У него есть брат Николай и сестра Ангелина, которые являются двойняшками.

“Чтобы детей было минимум трое, потому что это, пожалуй, правильно – это помогает мировой демографии. Действительно хочется, чтобы наша семья была большой, тем более, чтобы она была красивой, умной и смелой“, - заявили Олександра Кучеренко и Дмитрий Комаров.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров прокомментировал 15-летнюю разницу в возрасте с красавицей-женой.