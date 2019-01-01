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Телеканал "1+1" объявил кастинги на "Голос країни-10"

Спецтема: ТВ и телешоу
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Узнайте, в каких городах можно попробоваться на проект.

Телеканал
Телеканал "1+1" объявил кастинги на "Голос країни-10"
пресс-служба

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Телеканал “1+1“ анонсировал кастинги 10-го юбилейного сезона самого вокального проекта “Голос країни“.

Чтобы все таланты Украины попробовали свои силы и стали на шаг ближе к осуществлению мечты о большой профессиональной сцене, команда проекта отправится с кастингами в пять городов Украины. Прийти на прослушивание могут взрослые вокалисты в возрасте от 16 лет. Счастливчики, которые покажут на кастингах сильные тембры пройдут дальше на этап слепых прослушиваний, где они смогут спеть перед звездными тренерами.

Победительница 9 сезона
Победительница 9 сезона "Голоса" - львовянка Оксана Муха
пресс-служба

Кто в юбилейном сезоне займет кресла профессиональных тренеров, станет известно уже скоро.

Телеканал
Телеканал "1+1" объявил кастинги на "Голос країни-10"
пресс-служба

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Расписание кастингов “Голосу країни-10“:

  • 13 июля 2019 - Одесса
  • 20 июля 2019 - Днепр
  • 21 июля 2019 - Харьков
  • 28 июля 2019 - Львов
  • 10-11 августа 2019 - Киев

Телеканал
Телеканал "1+1" объявил кастинги на "Голос країни-10"
пресс-служба

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Напомним, “Голос країни“ - адаптация голландского формата “The Voice“, проекта, который стал легендой в 66 странах мира. Украина и США первыми адаптировали проект после голландцев. Сейчас этот проект с невероятным успехом транслируется почти в полсотни странах мира. Тренерами “Голосу країни-9“ стали шоумен и продюсер Потап, популярная певица Тина Кароль, мультиартист MONATIK и международная звезда Dan Balan, который вместе со своей подопечной львовянкой Оксаной Мухой одержал победу в проекте.

Телеканал
Телеканал "1+1" объявил кастинги на "Голос країни-10"
пресс-служба

Ранее мы писали о ТОП-5 интересных фактов “Голос. Діти“.

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Теги: кастинг, Голос країни
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Источник: ivona bigmir)net

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