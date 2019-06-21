Андрей Бурым: "Знакомство с женой состоялось очень нетрадиционно"

Известный шоумен Андрей Бурым рассказал о знакомстве со своей супругой Марией.

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В гостях у ведущей Иванны Онуфрийчук на шоу “Без краватки“ НЛО TV приходят известные украинские артисты, шоумены, спортсмены и дизайнеры. Популярный украинский шоумен, актер и продюсер Андрей Бурым, посетив интервью в Иванны, поделился не только секретами о творческой деятельности, но и рассказал необычную историю знакомства с женой.

“Знакомство с женой состоялось очень нетрадиционно (смеется). Мы должны были выступать на корпоративе турфирмы, где работала Мария (жена Андрея, - журн.). Нас пригласили на один из концертов на этом празднике - там мы выпили... А пришел я в себя уже тогда, когда целовался с очень красивой девушкой, что меня совсем не похоже, я очень застенчивый (смеется). Причем потом, когда я спросил у жены о ее первых ощущениях от знакомства со мной, она также сказала, что была в таком же состоянии, и первое, что она помнит - это поцелуй со мной (улыбается). Кстати, мы с тех пор и не расставались. Каждый вернулся в свой номер в отеле. По возвращению домой мы долго искали друг друга и через три недели поженились“.

Андрей Бурым пресс-служба

По словам Андрея Бурыма, со свадьбой они также решили долго не затягивать.

“Мы поженились 31 декабря. Это такая история, что каждый раз, когда я ее вспоминаю, мне не верится, что такое возможно“.

Напомним, ранее известные украинские холостяки рассказали о том, какие женщины им нравятся.