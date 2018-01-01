"Слэм и Депрессия": НЕРВЫ презентуют новый альбом в STEREO PLAZA

В ноябре группа “НЕРВЫ“ даст большой концерт в клубе STEREO PLAZA.

17 ноября 2019 года в столичном клубе STEREO PLAZA состоится большой сольный концерт рок-группы “НЕРВЫ“.

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В конце февраля “НЕРВЫ“ выпустили новый альбом под названием “Слэм и депрессия“. Релиз стал шестой по счету студийной работой музыкантов, куда вошли одиннадцать песен в электрическом звучании, две из которых – “Так как надо“ и “Магнитные бури“ группа уже ранее презентовала на концертах.

“Слэм и депрессия“ – это коллаборация прошлого с будущим. Это и новые треки, и старые, но в свежей музыкальной обработке, – рассказывает вокалист группы “НЕРВЫ“ Женя Мильковский. – Мы исполним идеальную программу, наработанную бесконечными турами, выберем самое лучшее и самое актуальное. Этот концерт станет прорывом! Мы надеемся на поддержку наших слушателей, которые как и мы неравнодушны к судьбе живой музыки в нашей стране. Давайте сделаем шаг в будущее рок-музыки уже сейчас!“.

17 ноября в STEREO PLAZA вас ждет большая трехчасовая программа, в которую войдут как старые проверенные хиты – “Кофе – мой друг“, “Вороны“, “Батареи“, “Самый дорогой человек“, так и новые песни из альбома “Слэм и депрессия“.

Концертный тур группы НЕРВЫ пресс-служба

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“НЕРВЫ“ активно и востребовано гастролируют по городам СНГ и Европы. Только за 2018 год музыканты сыграли около 100 сольных электрических концертов. Помимо этого команда не устает выпускать синглы, снимать клипы и создавать новую музыку, находясь на волне популярности вот уже 9 лет.

Напомним, ранее группа НЕРВЫ выпустила долгожданный клип.