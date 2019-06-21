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"Красная королева": СТБ покажет сериал о легендарной манекенщице

Спецтема: ТВ и телешоу
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Премьера сериала "Красная королева" на СТБ состоится уже на следующей недели.
"Красная королева": СТБ покажет сериал о легендарной манекенщице
"Красная королева": СТБ покажет сериал о легендарной манекенщице
пресс-служба

С 24 июня в 21:00 на телеканале СТБ стартует остросюжетная мелодрама “Красная королева”, которая расскажет о легендарной советской манекенщице Регине Збарской. Одну из ролей сыграла звезда костюмированной драмы “Крепостная”.

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Регину Збарскую называли самым красивым оружием Кремля и советской Софи Лорен, с ней мечтали работать Кристиан Диор и Федерико Феллини, о такой жизни, как у нее грезили все женщины того времени. Но, несмотря на всемирное признание, в родной стране из-за политической системы ее подвергали насилию и вербовали. До конца своих дней Регина Збарская боролась с депрессией и лежала в психиатрических лечебницах.

Главную роль в сериале “Красная  королева” сыграла Ксения Лукьянчикова, которая ради этого похудела на 15 килограммов. Как вспоминает режиссер картины, команда очень долго искала исполнительницу главной роли, а пробы проходили более 100 актрис из шести стран. Для главной героини было пошито 160 комплектов одежды — платьев, в которых она выходила на подиумы, а также повседневных нарядов.

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Лучшую подругу Регины Збарской сыграла украинская актриса театра и кино Анна Сагайдачная, известная зрителям по роли Натали Дорошенко в костюмированной драме “Крепостная”.  Героиня Анны - Марина Дунаева - реальный персонаж, прототипом которого послужила советская манекенщица Марина Ивлева.

“Марина Ивлева была одной из лучших советских моделей и близкой подругой Регины Збарской. Всемирная слава на них обрушилась после показа мод в Париже. По сюжету во время показа в Париже в Марину влюбился Эдмон Ротшильд - наследник одной из самых влиятельных и богатых династий банкиров. Но для советской девушки связь с иностранцем считалась предательством Родины. В реальной жизни у них действительно был роман, который оказался роковым”, - интригует актриса.

Режиссер: Алена Семенова. В ролях: Ксения Лукьянчикова, Артём Ткаченко, Анатолий Руденко, Ада Роговцева, Анна Сагайдачная, Лариса Домаскина, Елена Морозова, Татьяна Орлов и другие.

Напомним, ранее стало известно, что канал “Украина“ снимает продолжение сериала “Выходите без звонка“.

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Теги: красная королева, Анна Сагайдачная, Ксения Лукьянчикова, Регина Збарская
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  21.06.2019, 13:12
Оценка:  +1
гость
Сериал снят в 2013, уже шел на интере. На дворе 2019, какая премьера?
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