"Красная королева": СТБ покажет сериал о легендарной манекенщице

Премьера сериала "Красная королева" на СТБ состоится уже на следующей недели.

С 24 июня в 21:00 на телеканале СТБ стартует остросюжетная мелодрама “Красная королева”, которая расскажет о легендарной советской манекенщице Регине Збарской. Одну из ролей сыграла звезда костюмированной драмы “Крепостная”.

Читай также: Актриса Анна Кошмал впервые поделилась тайной своей свадьбы

Регину Збарскую называли самым красивым оружием Кремля и советской Софи Лорен, с ней мечтали работать Кристиан Диор и Федерико Феллини, о такой жизни, как у нее грезили все женщины того времени. Но, несмотря на всемирное признание, в родной стране из-за политической системы ее подвергали насилию и вербовали. До конца своих дней Регина Збарская боролась с депрессией и лежала в психиатрических лечебницах.

Главную роль в сериале “Красная королева” сыграла Ксения Лукьянчикова, которая ради этого похудела на 15 килограммов. Как вспоминает режиссер картины, команда очень долго искала исполнительницу главной роли, а пробы проходили более 100 актрис из шести стран. Для главной героини было пошито 160 комплектов одежды — платьев, в которых она выходила на подиумы, а также повседневных нарядов.

Читай также: “СидОренки-СидорЕнки“: какие актеры сыграют в новом сериале канала “1+1“

Лучшую подругу Регины Збарской сыграла украинская актриса театра и кино Анна Сагайдачная, известная зрителям по роли Натали Дорошенко в костюмированной драме “Крепостная”. Героиня Анны - Марина Дунаева - реальный персонаж, прототипом которого послужила советская манекенщица Марина Ивлева.

“Марина Ивлева была одной из лучших советских моделей и близкой подругой Регины Збарской. Всемирная слава на них обрушилась после показа мод в Париже. По сюжету во время показа в Париже в Марину влюбился Эдмон Ротшильд - наследник одной из самых влиятельных и богатых династий банкиров. Но для советской девушки связь с иностранцем считалась предательством Родины. В реальной жизни у них действительно был роман, который оказался роковым”, - интригует актриса.

Режиссер: Алена Семенова. В ролях: Ксения Лукьянчикова, Артём Ткаченко, Анатолий Руденко, Ада Роговцева, Анна Сагайдачная, Лариса Домаскина, Елена Морозова, Татьяна Орлов и другие.

Напомним, ранее стало известно, что канал “Украина“ снимает продолжение сериала “Выходите без звонка“.