Звездные мужчины рассказали, готовы ли стать папами в декрете

Украинские знаменитости признались, кто из них готов пойти в декретный отпуск вместо жены.

Готовы ли известные мужчины уйти в декрет и что об этом думают успешные женщины? Журналисты программы “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Україна“, спросили у известных родителей и тех, кто только мечтает о пополнении в семьях, кто и как надолго готов уйти в декретный отпуск.

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Звезды рассказали, как относятся к декретным отпускам и, на кого готовы оставить своих детей. Оказалось, что при слове “декрет“ мужчины не убегают от страха, а единое понятие, которое объединяет всех знаменитостей – идея быстрого декрета.

“Обязательно мужчины должны идти в декрет! Именно так и надо! Потому что я обожаю детей!“, – говорит участник группы RUMBERO'S Амадор Лопес в программе “Ранок з Україною“.

Амадор Лопес пресс-служба

Совсем не против декрета и актер Игорь Скрипко, правда, пока СМИ обсуждают его свадебные планы, а не пополнение в семье.

“Что это за дискриминация по половому признаку? Мужское тепло ребенку просто необходимо! Поэтому, обязательно, мужчинам необходимо идти в декрет!“, – комментирует актер Игорь Скрипко.

Игор Скрипко пресс-служба

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Но далеко не все мужчины разделяют такое отношение к этому вопросу. Дмитрий Ступка вместе с женой – телеведущей Полиной Логуновой воспитывает 2-летнюю дочь Богдану. Но никто из звездных родителей не сидел в декрете.

“Жена не брала декрет. Она начала работать почти сразу – прошло буквально пару недель, и она пошла на работу“, – поделился Дмитрий Ступка в эфире канала “Україна“.

Дмитрий Ступка пресс-служба

Богатырь Василий Вирастюк – отец 3-х сыновей: 16-летнего Адама, 11-летнего Олега и 3-летнего Саши. Недавно спортсмен даже получил награду “Папа года“, однако, сидеть дома с детьми мужчина не готов.

“Я бы так не смог. Когда появляется ребенок в доме, кто-то один, пожалуй, выбирает путь развивать карьеру – берет на себя обязательства содержать и зарабатывать. А кто-то, в основном это мама, берет на себя другую миссию – давать тепло и любовь“, – комментирует спортсмен Василий Вирастюк.

Василий Вирастюк пресс-служба

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А что об этом думают известные и успешные женщины? Певице МЯТЕ – мамы двух сыновей – идея, мужского декрета нравится.

“У меня есть знакомая, у которой муж ушел в декрет – так как она больше зарабатывала, – он должен был на это согласиться. Кстати, у них трое детей, а он очень классный папа! Что касается меня – я хотела небольшой перерыв, чтобы немного выровняться от такого сумасшедшего темпа, и поэтому сделала его на год“, – рассказала певица МЯТА в эфире “Ранок з Україною“.

МЯТА пресс-служба

Звезда “Реальной мистики“ Наталья Бережная – мама 3-х детей. У актрисы 2 взрослые дочери: 23-летняя Юлия, 21-летняя Вика, а также 10-летний сын Егор.

“Воспитывать детей – не мужское дело. Мужчина, в первую очередь, должен быть добытчиком, а женщина – хранительницей семейного очага. Я родила ребенка и буквально через 3-4 месяца вернулась к съемкам“, – поделилась Наталья Бережная.

Наталья Бережная пресс-служба

Ведущая “Ранку з Україною“ Лилия Ребрик с появлением детей научилась делать невозможное.

“С появлением первого ребенка я начала успевать больше, а сейчас, когда у меня 2 дочери – успеваю столько, что иногда сама останавливаюсь и думаю: “Боже, как я все это сделала?“, – комментирует Лилия Ребрик в эфире канала “Україна“.

Напомним, ранее мы писали, как сложилась личная жизнь участников шоу “Холостяк“.