Артист зажигательно спел о солнце в своей душе.

Новое звучание Димы Коляденко - состоялась премьера песни "ТУМБАЛА Є"! - аудио пресс-служба

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Известный украинский певец и шоумен Дима Коляденко порадовал новым летним хитом "ТУМБАЛА Є"! Автором слов и музыки стал Андрей Француз.

Сингл "ТУМБАЛА Є" это новое звучание Димы Коляденко, неожиданная сторона его личности: новая музыка, барабаны, текст - игра слов, особый украинский колорит - делают песню такой солнечной, позитивной и мистической! Песня “ТУМБАЛА Є“ даёт мощный посыл положительных вибраций!

“ТУМБАЛА Є“! - это как мгновение, как энергия любви!!! Как счастье, как мираж! Мы её ощущаем, но не видим... Это восхищение женщиной! Когда слушаю эту песню в наушниках - мозг переворачивается! Эта песня - музыка. Она необыкновенная, это просто произведение искусства, которое для меня придумал Андрей Француз. Это песня, которая исцеляет. Вот я ее слушаю, не имеет значение хорошее или плохое у меня настроение. Она точно вылечит всех от плохого настроения и хандры! “ТУМБАЛА Є“ - это солнце в моей душе! - рассказал о новом сингле Дима Коляденко.

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По словам Артиста, кто-то из зрителей может прийти в заботах и проблемах обыденной жизни, грустным от каких-то событий, к нему на концерт, а уйти здоровым и счастливым! Эта песня - позитив, яркие краски, коллаген хорошего настроения, песня - радость. В “ТУМБАЛА Є“ есть солнечные ноты.

“Недавно мы ехали с гастролей в Одессе и я попросил поставить “ТУМБАЛА Є“ в машине, а водитель, послушав три раза эту песню, сказал: “А можно поставить еще раз песню? Под нее так комфортно ехать, настроение сразу включается!” Есть магия и мистика в этой песне! Я очень счастлив, что она появилась в моем репертуаре. Желаю, чтобы эта песня«ТУМБАЛА Є» исцеляла и радовала людей. Приятного прослушивания!” - поделился Дима Коляденко.

Песня “ТУМБАЛА Є“ это уже третий украиноязычный сингл артиста, после зажигательной “Гасимся“ и романтичной “Ти моя половина“. Певец заинтриговал, что уже скоро выпустит клип на новую песню!

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