Одесский кинофестиваль 2019: список всех фильмов-номинантов

Организаторы ОМКФ-2019 назвали киноленты, которые примут участие в национальном конкурсе, международном конкурсе и конкурсе европейских документальных фильмов.

С 12 по 20 июня в Одессе пройдет один из самых масштабных событий украинского и мирового кинематографа - юбилейный десятый Одесский международный кинофестиваль.

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На днях организаторы мероприятия объявили весь список кинокартин, которые претендуют на победу в этом году. Номинанты были названы в четырех конкурсах: “Национальный конкурс. Короткий метр“, “Национальный конкурс. Полный метр“, “Конкурс европейских документальных фильмов“ и “Международный конкурс“.

Отметить, что в десятом Одесском кинофестивале 2019 заза главный приз, статуэтка “Золотой Дюк“, будут бороться четырнадцать украинских фильмов.

Одесский международный кинофестиваль 2019: список фильмов-участников конкурсных программ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС. КОРОТКИЙ МЕТР

Читай также: Победители ОМКФ 2018: полный список “Обесцвеченная“, режиссер Марина Степанская

“Обесцвеченная“, режиссер Марина Степанская “Ребенок“, режиссер Дарья Турецкая

“Пока не станет черным“, режиссер Анастасия Фалилеева

“Рождественские истории“, режиссеры Валерий Сочивець и Филипп Сотниченко

“В нашей синагоге“, режиссер Иван Орленко

“Solitude“, режиссер Елизавета Смит

“Int.Kitchen.Night“, режиссер Аркадий Непиталюк

“Взрослый“, режиссер Жанна Озерная

“Факт (-ура!) изменений“, режиссер Марина Никольчева

“Девочка, мальчик и секрет“, режиссер Оксана Казьмина

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС. ПОЛНЫЙ МЕТР

“U311 Черкассы“, режиссер Тимур Ященко

“Папа – мамин брат“, режиссер Вадим Ильков

“Мои мысли тихие“, режиссер Антонио Лукич

“Панорама“, режиссер Юрий Шилов

КОНКУРС ЕВРОПЕЙСКИХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

Читай также: ОМКФ 2018: лучшие и худшие наряды красной дорожки “Командир Ариан: история о женщинах, войне и свободе“, режиссер Альба Соторра

“Командир Ариан: история о женщинах, войне и свободе“, режиссер Альба Соторра “Привет, искусственный интеллект: истории любви из будущего“, режиссер Иза Виллингер

“Летний хоккей“, режиссеры Розалия Когутов, Томаш Бояр

“Потому что мы мужики“, режиссеры Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенсен

“Приднестровье“, режиссер Анна Эборн

“Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго“, режиссер Надежда Парфан

“Встречи с Джимом2, режиссер Эдже Гер

“Для Самы“, режиссеры Ваад аль-Катеб, Эдвард Уоттс

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

“А потом мы танцевали“, режиссер Леван Акин

“Домой“, режиссер Нариман Алиев

“Монос“, режиссер Алехандро Ландес

“Здесь был Саша“, режиссер Эрнестас Янкаускас

“Тель-Авив в огне“, режиссер Самех Зоаби

Читай также: MTV Movie&TV Awards 2019: полный список победителей премии “Человек, который купил Луну“, режиссер Паоло Дзукка

“Человек, который купил Луну“, режиссер Паоло Дзукка “Сувенир“, режиссер Джоанна Гогг

“Путь к согласию“, режиссер Луо Ханьсин

“Детдом“, режиссер Шархбану Садат

“Королева сердец“, режиссер Май эль-Тухи

“На посту!“, режиссер Кантен Дюпйо

“Инициалы С.Г.“, режиссеры Раниа Аттье, Дэниэл Гарсия

Напомним, ранее мы писали, что Катрин Денев станет приглашенной звездой Одесского кинофестиваля.