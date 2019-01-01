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Одесский кинофестиваль 2019: список всех фильмов-номинантов

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Организаторы ОМКФ-2019 назвали киноленты, которые примут участие в национальном конкурсе, международном конкурсе и конкурсе европейских документальных фильмов.
Одесский кинофестиваль 2019: список всех фильмов-номинантов
Одесский кинофестиваль 2019: список всех фильмов-номинантов
instagram.com/odesa_film_festival

С 12 по 20 июня в Одессе пройдет один из самых масштабных событий украинского и мирового кинематографа - юбилейный десятый Одесский международный кинофестиваль.

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На днях организаторы мероприятия объявили весь список кинокартин, которые претендуют на победу в этом году. Номинанты были названы в четырех конкурсах: “Национальный конкурс. Короткий метр“, “Национальный конкурс. Полный метр“, “Конкурс европейских документальных фильмов“ и “Международный конкурс“.

Отметить, что в десятом Одесском кинофестивале 2019 заза главный приз, статуэтка “Золотой Дюк“,  будут бороться четырнадцать украинских фильмов. 

Одесский международный кинофестиваль 2019: список фильмов-участников конкурсных программ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС. КОРОТКИЙ МЕТР

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    “Обесцвеченная“, режиссер Марина Степанская
  • “Ребенок“, режиссер Дарья Турецкая
  • “Пока не станет черным“, режиссер Анастасия Фалилеева
  • “Рождественские истории“, режиссеры Валерий Сочивець и Филипп Сотниченко
  • “В нашей синагоге“, режиссер Иван Орленко
  • “Solitude“, режиссер Елизавета Смит
  • “Int.Kitchen.Night“, режиссер Аркадий Непиталюк
  • “Взрослый“, режиссер Жанна Озерная
  • “Факт (-ура!) изменений“, режиссер Марина Никольчева
  • “Девочка, мальчик и секрет“, режиссер Оксана Казьмина

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС. ПОЛНЫЙ МЕТР

  • “U311 Черкассы“, режиссер Тимур Ященко
  • “Папа – мамин брат“, режиссер Вадим Ильков
  • “Мои мысли тихие“, режиссер Антонио Лукич
  • “Панорама“, режиссер Юрий Шилов

КОНКУРС ЕВРОПЕЙСКИХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

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    “Командир Ариан: история о женщинах, войне и свободе“, режиссер Альба Соторра
  • “Привет, искусственный интеллект: истории любви из будущего“, режиссер Иза Виллингер
  • “Летний хоккей“, режиссеры Розалия Когутов, Томаш Бояр
  • “Потому что мы мужики“, режиссеры Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенсен
  • “Приднестровье“, режиссер Анна Эборн
  • “Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго“, режиссер Надежда Парфан
  • “Встречи с Джимом2, режиссер Эдже Гер
  • “Для Самы“, режиссеры Ваад аль-Катеб, Эдвард Уоттс

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

  • “А потом мы танцевали“, режиссер Леван Акин
  • “Домой“, режиссер Нариман Алиев
  • “Монос“, режиссер Алехандро Ландес
  • “Здесь был Саша“, режиссер Эрнестас Янкаускас
  • “Тель-Авив в огне“, режиссер Самех Зоаби

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    “Человек, который купил Луну“, режиссер Паоло Дзукка
  • “Сувенир“, режиссер Джоанна Гогг
  • “Путь к согласию“, режиссер Луо Ханьсин
  • “Детдом“, режиссер Шархбану Садат
  • “Королева сердец“, режиссер Май эль-Тухи
  • “На посту!“, режиссер Кантен Дюпйо
  • “Инициалы С.Г.“, режиссеры Раниа Аттье, Дэниэл Гарсия

Напомним, ранее мы писали, что Катрин Денев станет приглашенной звездой Одесского кинофестиваля.

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Теги: Одесский кинофестиваль 2019, ОМКФ 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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