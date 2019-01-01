Одесский кинофестиваль 2019: список всех фильмов-номинантов
С 12 по 20 июня в Одессе пройдет один из самых масштабных событий украинского и мирового кинематографа - юбилейный десятый Одесский международный кинофестиваль.
Читай также: В Украину приедет звезда сериала “Зачарованные“
На днях организаторы мероприятия объявили весь список кинокартин, которые претендуют на победу в этом году. Номинанты были названы в четырех конкурсах: “Национальный конкурс. Короткий метр“, “Национальный конкурс. Полный метр“, “Конкурс европейских документальных фильмов“ и “Международный конкурс“.
Отметить, что в десятом Одесском кинофестивале 2019 заза главный приз, статуэтка “Золотой Дюк“, будут бороться четырнадцать украинских фильмов.
Одесский международный кинофестиваль 2019: список фильмов-участников конкурсных программ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС. КОРОТКИЙ МЕТР
Читай также: Победители ОМКФ 2018: полный список“Обесцвеченная“, режиссер Марина Степанская
- “Ребенок“, режиссер Дарья Турецкая
- “Пока не станет черным“, режиссер Анастасия Фалилеева
- “Рождественские истории“, режиссеры Валерий Сочивець и Филипп Сотниченко
- “В нашей синагоге“, режиссер Иван Орленко
- “Solitude“, режиссер Елизавета Смит
- “Int.Kitchen.Night“, режиссер Аркадий Непиталюк
- “Взрослый“, режиссер Жанна Озерная
- “Факт (-ура!) изменений“, режиссер Марина Никольчева
- “Девочка, мальчик и секрет“, режиссер Оксана Казьмина
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС. ПОЛНЫЙ МЕТР
- “U311 Черкассы“, режиссер Тимур Ященко
- “Папа – мамин брат“, режиссер Вадим Ильков
- “Мои мысли тихие“, режиссер Антонио Лукич
- “Панорама“, режиссер Юрий Шилов
КОНКУРС ЕВРОПЕЙСКИХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ
Читай также: ОМКФ 2018: лучшие и худшие наряды красной дорожки“Командир Ариан: история о женщинах, войне и свободе“, режиссер Альба Соторра
- “Привет, искусственный интеллект: истории любви из будущего“, режиссер Иза Виллингер
- “Летний хоккей“, режиссеры Розалия Когутов, Томаш Бояр
- “Потому что мы мужики“, режиссеры Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенсен
- “Приднестровье“, режиссер Анна Эборн
- “Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго“, режиссер Надежда Парфан
- “Встречи с Джимом2, режиссер Эдже Гер
- “Для Самы“, режиссеры Ваад аль-Катеб, Эдвард Уоттс
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
- “А потом мы танцевали“, режиссер Леван Акин
- “Домой“, режиссер Нариман Алиев
- “Монос“, режиссер Алехандро Ландес
- “Здесь был Саша“, режиссер Эрнестас Янкаускас
- “Тель-Авив в огне“, режиссер Самех Зоаби
Читай также: MTV Movie&TV Awards 2019: полный список победителей премии“Человек, который купил Луну“, режиссер Паоло Дзукка
- “Сувенир“, режиссер Джоанна Гогг
- “Путь к согласию“, режиссер Луо Ханьсин
- “Детдом“, режиссер Шархбану Садат
- “Королева сердец“, режиссер Май эль-Тухи
- “На посту!“, режиссер Кантен Дюпйо
- “Инициалы С.Г.“, режиссеры Раниа Аттье, Дэниэл Гарсия
Напомним, ранее мы писали, что Катрин Денев станет приглашенной звездой Одесского кинофестиваля.
Полная версия правил