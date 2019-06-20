Канал "Украина" снимает продолжение сериала "Выходите без звонка"

Премьера второго сезона сериала "Выходите без звонка" состоится осенью 2019.

В Киеве начались съемки сериала “Выходите без звонка-2“. Производством картины по заказу канала “Украина“ занимается кинокомпания “Три-Я-Да Продакшн“.

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Во втором сезоне детективного сериала зритель станет свидетелем новых приключений таксиста Богдана, который заступается за тех, кто ищет помощи, справедливости или защиты. В этом деле ему помогают капитан полиции Марина Евтушенко и верные друзья.

По словам режиссера сериала Алексея Даруги, съемки первого сезона давались непросто, поэтому для него было делом чести сделать продолжение лучшим.

“Этот сезон стал бодрее. Мы легче стали относиться к любовным историям наших героев, отношениям. Теперь в сериале больше юмора, от этого на площадке появилось немало улыбок, всем стало интереснее. Ведь кино об убийствах - это конкретный жанр, с которым все понятно, а добавить к нему отношения - наша задача“, - делится режиссер сериала “Выходите без звонка-2“.

О том, что в продолжении истории станет больше любви, рассказывает исполнительница роли Марины - Любовь Тищенко.

“Для меня второй сезон стал неожиданностью. Было интересно, как сложатся отношения моей героини и Богдана. Меня вдохновили изменения в характере Марины. Она в первом сезоне имела немного эмоциональных красок, я как актриса была ограничена в своих проявлениях. Теперь Марина меняется кардинально, и мне это безумно интересно и как женщине, и как актрисе. После первого сезона мне нужен был длительный отдых, чтобы отойти от этой роли. Второй сезон будет неожиданностью для зрителя, непредсказуемой историей“, - делится актриса Любовь Тищенко.

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Исполнитель роли отважного таксиста, звезда “Киборгов“ Роман Семисал, который для съемок второго сезона “Выходите без звонка“ худел, отмечает, что стремился сделать своего персонажа менее похожим на супермена, а более реальным, с человеческими слабостями.

“Сценарий во втором сезоне стал крепче. Много действия, острые конфликты, больше юмора. Мой персонаж и сериал в целом будут динамичнее. Вообще, легче играть мужские сцены с перепалкой и рукопашкой. Богдан с виду крутой мачо, а на самом деле тонкий, впечатлительный и мнительный человек, он очень боится открыться миру“, - рассказал о своем персонаже Роман Семисал.

пресс-служба

По сюжету автогонщик Богдан теряет жену в автокатастрофе. Убитый горем мужчина решает восстановить справедливость и выбить признание с виновника ДТП, которого успешно “отмазали“ состоятельные родители. Это решение кардинально меняет жизнь главного героя.

Богдан разочарован в системе и больше не верит полиции, поэтому, когда его друга постигла беда, он рассчитывает только на собственные силы и самостоятельно берется за расследование, ходатайствуя за тех, кто “здесь и сейчас“ ищет помощи, справедливости или защиты.

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В сериале снялись актеры: Роман Семисал, Любовь Тищенко, Василий Баша, Денис Роднянский, Борислав Борисенко, Евгений Волошенюк, Мария Смолякова и другие.

Режиссеры: Алексей Даруга, Евгений Доронин.

Продюсеры проекта: Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов.

Премьера второго сезона сериала “Выходите без звонка“ запланирована на осень 2019 года на телеканале “Украина“.

Напомним, ранее стало известно, кто сыграет в комедийном сериале “СидОренко-СидорЕнко“ канала “1+1“.