Состоится гала-вечер и церемония награждения I Всеукраинского проекта для женщин “Новая жизнь”.

В Киеве состоится церемония награждения I Всеукраинского проекта “Новая жизнь” пресс-служба

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19 июня в TAO event hall (ул. Бассейная, 2а) состоится гала-вечер и церемония награждения I Всеукраинского проекта для женщин “Новая жизнь”.

В проекте представлены девять финалисток со всей Украины, девять совершенно разных женщин, которых объединяет одно — все они активно занимаются своим развитием, социально-важными проблемами общества, успешны в бизнесе и хотят перемен.

Основатель и идеолог — Ирина Оськина, обладательница титулов международных конкурсов красоты, общественный деятель.

В Киеве состоится церемония награждения I Всеукраинского проекта “Новая жизнь” пресс-служба

Это женщины, которые не побоялись принять вызов от одних из лучших экспертов Украины в различных сферах деятельности, и спустя несколько месяцев сотрудничества, готовы предстать перед зрителями совершенно преобразившимися как внешне, так и внутренне.

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Победительницу выберет почетное жюри:

Вячеслав Узелков — боксер-профессионал

Светлана Вольнова - телеведущая, life-коуч, светская львица

Михаил Присяжнюк - известный юрист, телевизионный эксперт

Ирина Трухачева - главный редактор журнала “Натали“

Oлег Пинчук - украинский скульптор

Анна Кушнерук - телеведущая, психоаналитик

Музыкальным подарком вечера станут выступления Тони Матвиенко, Asturia, Pianosax, Laganza, Ва-Банк, хедлайнер Виталий Козловский.

В Киеве состоится церемония награждения I Всеукраинского проекта “Новая жизнь” пресс-служба

Ведущий вечера: Сергей Комаровский

Режиссер-постановщик гала-программы Ирина Дюденко

Красная дорожка 18:30, начало мероприятия 19:30

Генеральный партнер: TAO event hall

Алкогольный партнер: Latinium

Партнер здоровья: AquaMelan

Партнер по охране и безопасности: Атлант

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Партнеры: Aurum fitness clinic, Клиника эстетической стоматологии “Тотал Дентал”, Медицинский Центр Олега Колибабы, Центр эмоционального здоровья Amograce, Салон Dyudenko art of hair, Центр эстетической косметологии Natura Este, ТМ Oskina oils, Ювелирный дом Zarina, L`kafa cafe, Студия ландшафтного дизайна Mamalandsfaft, родильный дом “Лелека”, бренд итальянской косметики Philip Martins, бренд немецкой косметики Catherine, известный украинский косметический бренд KODI professional, салоны свадебной моды и вечерних платьев Dominiss, Fashion Bride, этно-бренд “Синий лен”, бренд женского белья AJOUR, KOHANA design studio, модельное агенство VitaMODELS, телевизионный центр “Кадрики”, магазин развлекательной техники Oneemotionlab, Idol salon, украшения из ценных камней Helena Sai, студия танцев Aleksa Studio, MAGIS, Школа балета Lil Balerine, Барбершоп Zeus, студия флористики и декора Insight Decor, фуд-студия Basilics, издательский дом “Саммит-книга”.

В Киеве состоится церемония награждения I Всеукраинского проекта “Новая жизнь” пресс-служба

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