"Голос. Діти-5": смотреть пятый выпуск онлайн

Узнайте, где можно посмотреть пятый выпуск вокального шоу "Голос. Діти-5".

В воскресенье, 23 июня, вышел пятый выпуск вокального шоу “Голос. Діти-5“. Посмотреть онлайн можно на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

Читай также: Супруга MONATIK растрогала Сеть новым постом о муже

В новом эфире зрители увидели первый выпуск вокальных боев. Этот этап определил сильнейших участников в командах звездных наставников. Тренерами 5 сезона шоу стали Джамала, Дзидзьо и участники группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Позитив.

По итогам 5 выпуска в этап “Нокауты“ прошли следующие участники:

Команда Нади Дорофеевой и Позитива: Таисия Скоморохова, Дарья Бугайчук, Саша Зазарашвили, Карина Столаба.

Читай также: Сергей и Снежана Бабкины рассекретили имя сына

Команда Джамалы: Ярослав Политов, Никита Ачкасов, Варвара Кошевая, Надежда Довбуш.

Команда Дзидзьо: Ярослав Карпук, София Винник, Вероника Морская, Ярослав Рогальский.

Полное видео пятого выпуска “Голосу. Діти-5“ от 23.06.2019:

Как прошел четвертый выпуск шоу “Голос. Діти-5“, можно посмотреть здесь.