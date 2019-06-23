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"Голос. Діти-5": смотреть пятый выпуск онлайн

Спецтема: ТВ и телешоу
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Узнайте, где можно посмотреть пятый выпуск вокального шоу "Голос. Діти-5".
"Голос. Діти-5": смотреть пятый выпуск онлайн
instagram.com/golos.dity

В воскресенье, 23 июня, вышел пятый выпуск вокального шоу “Голос. Діти-5“. Посмотреть онлайн можно на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

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В новом эфире зрители увидели первый выпуск вокальных боев. Этот этап определил сильнейших участников в командах звездных наставников. Тренерами 5 сезона шоу стали Джамала, Дзидзьо и участники группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Позитив.

По итогам 5 выпуска в этап “Нокауты“ прошли следующие участники:

Команда Нади Дорофеевой и Позитива:  Таисия Скоморохова, Дарья Бугайчук, Саша Зазарашвили, Карина Столаба.

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Команда Джамалы: Ярослав Политов, Никита Ачкасов,  Варвара Кошевая, Надежда Довбуш.

Команда Дзидзьо: Ярослав Карпук, София Винник, Вероника Морская, Ярослав Рогальский.

Полное видео пятого выпуска “Голосу. Діти-5“ от 23.06.2019:

Как прошел четвертый выпуск шоу “Голос. Діти-5“, можно посмотреть здесь.

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Теги: Голос. Діти-5
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Источник: ivona.bigmir.net

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