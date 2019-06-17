"Голос. Діти-5": где и когда смотреть пятый выпуск онлайн

Узнайте, где можно посмотреть пятый выпуск вокального шоу "Голос. Діти-5".

В воскресенье, 23 июня, выйдет пятый выпуск вокального шоу “Голос. Діти-5“. Посмотреть онлайн можно на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

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В новом эфире зрители увидят первый этап вокальных боев. Тренеры шоу Джамала, Дзидзьо и участники группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Позитив вместе со своими командами вокалистов будут посоревноваться на ринге

Вокальные бои определят сильнейших участников в командах звездных наставников. Узнайте, кто из юных талантов продолжит борьбу в проекте, а кто покинет шоу уже в это воскресенье.

Отметим, что по итогах слепых прослушиваний в вокальные бои прошли следующие участники:

Команда Нади Дорофеевой и Позитива: Таисия Скоморохова, Мария Магильная, Дарья Бугайчук, Саша Зазарашвили, Моника Глазер, София Бышова, Максим Комисарчук, Аделина Иордаки, Карина Столаба, Давид Красилюк, Лиза Андрейко и Полина Бабий.

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Команда Джамалы: Ярослав Политов, Максим Давидюк, Артем Шойжолов, Егор Уманец, София Иванько, Есения Селезнева, Никита Ачкасов, Лиза Кирилюк, Ангелина Теренникова, Варвара Кошевая, Надежда Довбуш и Анна Владова.

Команда Дзидзьо: Богдан Петровский, Максим Устянский, Юлия Карими, Ярослав Карпук, София Винник, Вероника Морская, Кира Полонская, Дарина Вицан, Лиана Андреасян, Надежда Верховская, Ярослав Прогальский и София Яровая.

Анонс пятого выпуска “Голосу. Діти-5“ от 23.06.2019:

Как прошел четвертый выпуск шоу “Голос. Діти-5“, можно посмотреть здесь.