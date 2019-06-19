"СидОренко-СидорЕнко": какие актеры сыграют в новом сериале канала "1+1"

Стало известно, кто сыграет в комедийном сериале "СидОренко-СидорЕнко" канала "1+1".

Команда “IQ Production“ по заказу телеканала “1+1“ начала съемки новой комедии “СидОренко-СидорЕнко“.

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“Новый сериал будет состоять из 40 эпизодов. В центре сюжета - две украинские семьи - СидОренко и СидорЕнко, которые имеют разный социальный статус - одни из них богатые, а другие - бедные, но объединяет их не только одинаковая фамилия, но и перипетии прошлого: через 16 лет однофамильцы узнают, что их детей перепутали в роддоме“.

Главные роли в проекте исполнят известные украинские актеры. В частности, богатых супругов сыграют Дмитрий Суржиков (“Сувенир из Одессы“, “Жизнь после жизни“, “Родственнички“) и Олеся Власова, а их сына - молодой украинский актер Петр Ниновський. В свою очередь, героев бедной семьи будут играть Ксения Вертинская, Валерий Швец, Лев Сомов, и Евгений Шекера.

Режиссером-постановщиком украиноязычной комедии стал Феликс Герчиков, оператор-постановщик - Алексей Назарук. Съемки проекта будут проходить в течение лета на территории Киева и Киевской области.

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Отметим, “СидОренко-СидорЕнко“ является адаптацией популярного формата “Ивановы-Ивановы“ группы компаний “Yellow Black and White“. Продюсеры нового сериала от канала “1+1“ - Алена Еремеева и Дарина Жукова. Продюсеры от “IQ Production“ - Виктор Медведский, Оксана Иванюк и Сергей Атрощенко, креативный продюсер - Михаил Рудь.

Премьера нового комедийного проекта “СидОренко-СидорЕнко“ уже скоро состоится на телеканале “1+1“.

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