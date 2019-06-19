"Я - человек-варекозник": MARUV рассказала, чем пришлось пожертвовать ради карьеры

Певица MARUV призналась, что страдает от боли в ногах после концертов.

В эксклюзивном интервью журналистам программы “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Україна“, MARUV и ее муж Александр Корсун рассказали, чем артистке приходится жертвовать ради популярности, а хореограф Влад Яма дал оценку шоу самой скандальной певицы года.

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Скандальная певица готовила шоу около четырех месяцев. В результате – переполненный семитысячный зал, откровенные танцы на высоких каблуках и эпатажные костюмы. Интересно, что несмотря на миллионные просмотры клипов, настоящую популярность певица получила после участия в национальном отборе на Евровидение 2019.

“Я действительно это почувствовала. Не могу спокойно ездить в метро и ходить на шопинг – надо шифроваться и одевать какие-то кепки“, – поделилась MARUV с журналистами программы “Ранок з Україною“.

Анна Корсун сама себе автор и постановщик. Во всем ее поддерживает любимый и по совместительству продюсер.

“Мы всегда подходим вместе к концепту костюмов и виджеинга, я частично участвую, но бразды правления больше у Ани“, – рассказал муж и продюсер звезды Александр Корсун в эфире канала “Україна“.

MARUV пресс-служба

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Ей ничего не страшно. Даже научилась справляться с болью в ногах после танцев на двадцатисантиметровых каблуках.

“Я уже человек-варекозник, но приходится чем-то жертвовать. Поэтому очень важны профилактика и тренировки – от этого становится лучше“, – комментирует MARUV.

Известный хореограф Влад Яма посетил концерт артистки и, вдохновившись высокими каблуками MARUV, вспомнил свое детство, а также высказал мнение о шоу певицы.

“Честно говоря, я в детстве мамины каблуки надевал, но по-настоящему – не практиковал. А вот насчет шоу – у MARUV очень откровенная хореография, но она стильная, современная и правдивая, а таких больше нет в Украине“, – рассказал Влад Яма в эфире “Ранку з Україною“.

Напомним, ранее MELOVIN и KAZAKY заявили, что мечтают о дуэте с MARUV.