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Кира Найтли, Микки Рурк,Хелен Миррен сіграли в картине "Берлин,я люблю тебя"

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В Сети появился трейлер картины с участием звезд Голливуда .

Кира Найтли, Микки Рурк,Хелен Миррен сіграли в картине
Кира Найтли, Микки Рурк,Хелен Миррен сіграли в картине "Берлин,я люблю тебя"
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В Сети появился официальный украинский трейлер фильма “Берлин,я люблю тебя“, который выйдет на экраны уже 8 августа.
В главных ролях снялись Кира Найтли,Микки Рурк, Хелен Миррен,Тони Гаррн, Диего Луна,Люк Уилсон  и Джим Стерджес.

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Это признание в любви Берлину очаровывает так же, как его предшественники, посвященные Парижу, Нью-Йорку, Рио… Смешные, романтичные, драматичные, фантастические истории обычных людей переплетаются в большом и великодушном городе. Сможет ли примирить светскую маму (Хелен Миррен) и совестливую дочь (Кира Найтли) мальчик, не разговаривающий на их языке? Удастся ли старому ловеласу (Микки Рурк) соблазнить очередную сногсшибательную красотку, и почему она напоминает ему его собственную дочь? Чему ранним воскресным утром может научить подростка хмельной трансвестит (Диего Луна)? Получится ли у известного режиссера (Люк Уилсон), уставшего от голливудских дрязг, снова обрести вкус к жизни? И, наконец, кого предпочтет влюбленный ипохондрик (Джим Стёрджесс) — эксцентричную девушку или разговаривающий автомобиль.

Интересный факт, одним из режиссёров картины стал популярный актёр Тиль Швайгер.
Смотрите невероятно красивую историю “Берлин,я люблю тебя“ уже с 8 августа во всех кинотеатрах Украины!

Ранее мы писали, что в прокат вышла картина о Вирджинии Вулф.

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Теги: Кира Найтли, премьера фильма, Микки Рурк
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Источник: IVONA bigmir)net

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