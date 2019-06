Звезда "Игры престолов" может сыграть мужчину в нашумевшем байопике

Софи Тернер может сыграть Боя Джорджа в молодости.

После успешных байопиков о Фредди Меркьюри и Элтоне Джоне, похоже, зрителей ожидает картина о еще одном легендарном музыканте - британце Бое Джордже (Boy George). На днях Джордж подтвердил изданию Vogue информацию о съемках биографического фильма о его жизни, а также намекнул, кто может сыграть его в молодости.

Артист выразил надежду на то, что его в молодые годы сыграет актриса Софи Тернер, известная по Сансы Старк в сериале “Игра престолов“.

Есть несколько интересных предложений. Одно из самых интересных – Софи Тернер. Люди скажут, что она не может сыграть меня, ведь она женщина. Но когда мне было 17 лет, я бы хотел стать ней, - сказал Джордж.

Пользователи соцсетей тут же решили проверить, насколько Софи будет удачно смотреться в этой роли - и нашли некоторое сходство.

Производство картины уже началось, режиссером и сценаристом стал Саша Джерваси (“Терминал“, “Хичкок“). Картина расскажет о том, как простой ирландец из рабочего класса начал свой путь к славе, создал свою группу и стал одним из самых влиятельных музыкантов своего времени. Также картина покажет бурную личную жизнь певца.

Бой Джорж родился в 1961. В 1980-х стал одним из пионеров движения “Новая романтика“ (The New Romantics). В прошлом участник таких групп, как Culture Club и Jesus Loves You. Музыкант известен публике как чудак с о странным чувством стиля и свободными взглядами на отношения.

