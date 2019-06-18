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MTV Movie&TV Awards 2019: полный список победителей премии

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В США выбрали лучший фильм и лучших актеров по версии MTV.
MTV Movie&TV Awards 2019: полный список победителей премии
MTV Movie&TV Awards 2019: полный список победителей премии
Getty images

В понедельник, 17 июня, в США состоялась 28-я церемония вручения кино- и теленаград канала MTV. Мероприятие прошло в театре Barker Hangar в городе Санта-Моника, Калифорния.

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Ведущий церемонии награждения стал исполнитель главной роли в фильме “Шазам!“ Закари Ливай. А всех победителей выбрали путем голосования телезрителей.

Отметим, что в этом году телеканал MTV добавил три новые номинации: “Лучшее реалити-шоу“, “Самый запоминающийся момент“ и “Лучший герой в реальной жизни“.

MTV Movie&TV Awards 2019 – полный список лауреатов премии:

  • “Лучший фильм“ – “Мстители: Финал“
  • “Лучшее шоу“ – “Игра престолов“
  • “Лучший актер или актриса в кинофильме“ – Леди Гага (“Звезда родилась“)
  • “Лучший актер или актриса на ТВ“ – Элизабет Мосс (“Рассказ служанки“)
  • “Лучшая комедийная роль“ – Дэн Леви (“Шиттс Крик“)
  • “Лучший герой“ – Роберт Дауни мл. (“Мстители: Финал“)
  • “Лучший злодей“ – Джош Бролин (“Мстители: Финал“)

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    “Лучший поцелуй“ – Ной Сентинео и Лана Кондор (“Всем парням, которых я любила раньше“)
  • “Лучший герой в реальной жизни“ – Рут Бейдер Гинзбург (“РБГ“)
  • “Лучшая битва“ – Бри Ларсон (“Капитан Марвел“) против Джеммы Чан (Минн-Эрва) (“Капитан Марвел“)
  • “Прорыв года“ – Ной Сентинео (“Всем парням, которых я любила раньше“)
  • “Самый пугающий момент“ – Сандра Буллок (“Птичий короб“)
  • “Лучшее реалити-шоу“ – Love & Hip Hop: Atlanta “Лучший документальный фильм“ – Surviving R. Kelly
  • “Лучший ведущий“ – Ник Кэннон (Wild ‘n Out)
  • “Самый запоминающийся момент“ – “Холостяк“ (Колтон Андервуд прыгает через забор)
  • “Лучший музыкальный момент“ – Shallow (“Звезда родилась“)

Напомним, ранее мы писали о  лучших образах звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2019.

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Теги: MTV Movie&TV Awards 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net
Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  18.06.2019, 18:01
Оценка:  0
pусский
Суки, опять россиян затирают!
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