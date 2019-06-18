MTV Movie&TV Awards 2019: полный список победителей премии

В США выбрали лучший фильм и лучших актеров по версии MTV.

В понедельник, 17 июня, в США состоялась 28-я церемония вручения кино- и теленаград канала MTV. Мероприятие прошло в театре Barker Hangar в городе Санта-Моника, Калифорния.

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Ведущий церемонии награждения стал исполнитель главной роли в фильме “Шазам!“ Закари Ливай. А всех победителей выбрали путем голосования телезрителей.

Отметим, что в этом году телеканал MTV добавил три новые номинации: “Лучшее реалити-шоу“, “Самый запоминающийся момент“ и “Лучший герой в реальной жизни“.

MTV Movie&TV Awards 2019 – полный список лауреатов премии:

“Лучший фильм“ – “Мстители: Финал“

“Лучшее шоу“ – “Игра престолов“

“Лучший актер или актриса в кинофильме“ – Леди Гага (“Звезда родилась“)

“Лучший актер или актриса на ТВ“ – Элизабет Мосс (“Рассказ служанки“)

“Лучшая комедийная роль“ – Дэн Леви (“Шиттс Крик“)

“Лучший герой“ – Роберт Дауни мл. (“Мстители: Финал“)

“Лучший злодей“ – Джош Бролин (“Мстители: Финал“)

Читай также: Billboard Music Awards 2019: победители музыкальной премии “Лучший поцелуй“ – Ной Сентинео и Лана Кондор (“Всем парням, которых я любила раньше“)

“Лучший поцелуй“ – Ной Сентинео и Лана Кондор (“Всем парням, которых я любила раньше“) “Лучший герой в реальной жизни“ – Рут Бейдер Гинзбург (“РБГ“)

“Лучшая битва“ – Бри Ларсон (“Капитан Марвел“) против Джеммы Чан (Минн-Эрва) (“Капитан Марвел“)

“Прорыв года“ – Ной Сентинео (“Всем парням, которых я любила раньше“)

“Самый пугающий момент“ – Сандра Буллок (“Птичий короб“)

“Лучшее реалити-шоу“ – Love & Hip Hop: Atlanta “Лучший документальный фильм“ – Surviving R. Kelly

“Лучший ведущий“ – Ник Кэннон (Wild ‘n Out)

“Самый запоминающийся момент“ – “Холостяк“ (Колтон Андервуд прыгает через забор)

“Лучший музыкальный момент“ – Shallow (“Звезда родилась“)

Напомним, ранее мы писали о лучших образах звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2019.