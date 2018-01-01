Alyona Alyona отыграла концерт в Киеве: что в райдере воспитательницы детсада

Рэп-исполнительница Alyona Alyona отыграла свой первый сольный концерт в Киеве.

Рыбка украинского шоу-бизнеса отправилась в большое плавание. Рэп-исполнительница Alyona Alyona отыграла свой первый сольный концерт в столице. Журналисты программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ посетили концерт Alyona Alyona и узнали, как артистка выбирала дату для этого важного события, что в райдере у молодой певицы и куда она собирается в августе.

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Alyona Alyona вошла в рейтинг лучших новых исполнителей Старого Континента по версии The New York Times. Дату сольного концерта в Киеве Alyona Alyona выбрала не случайно. Ведь именно в этот день ей исполнилось 28 лет.

“В связи с тем, что я много переезжала, многие мои друзья живут в разных городах. И когда я праздновала свои предыдущие дни рождения, я никогда не могла собрать их в одном городе. Когда поняла, что мне уже нужен сольный концерт, в столице, я решила его сделать именно на свой день рождения. Я знала – в этот день смогу собрать всех“, – рассказала Alyona Alyona в интервью “Ранку з Україною“.

К слову, среди подарков рэп-исполнительнице вручили и авиабилет в солнечную Испанию. 5 дней отдыха от коллектива ждут Alyona Alyona уже в августе.

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Свой первый сингл “Рыбки“ певица представила менее года назад. А уже сейчас она выступает в городах Украины с аншлагами.

“В каждом городе своя публика. И это так круто, так интересно. Это для меня новый опыт. Этот контакт, публика реагирует по-разному, принимает по-разному. Все тепло, но в каждом городе свое“, – говорит молодая певица в эфире канала “Украина“.

Вскоре у нее запланировано выступление в Одессе, а осенью продолжится турне по городам Украины. Организаторам беспокоиться не стоит. Несмотря на невероятный успех народной любимицы, райдер у нее очень простой – это вода и авокадо.

Напомним, ранее Alyona Alyona выпустила первый анимационный клип “Якби я була не я“.