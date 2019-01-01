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"Vislovo": группа "Время и Стекло" презентовала дерзкий клип

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"Vislovo": группа "Время и Стекло" презентовала дерзкий клип
"Vislovo": группа "Время и Стекло" презентовала дерзкий клип
instagram.com/vremyaisteklo

Известная украинская группа “Время и Стекло“ выпустила новый клип на композицию “Vislovo“. Презентация свежего видео состоялась 18 июня на официальном Youtube-канале коллектива.

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В ролике Надя Дорофеева, Позитив и приглашенные актеры появились в дерзких образах. Так, в клипе можно увидеть полицейских на высоких каблуках, девушек, облизывающих побритую на лысо голову мужчины, и как герои видео рубят торты и моются в ванне с колой.

Хит “Vislovo“ войдет в новый одноименный альбом группы. Такое же название получило и будущее шоу во Дворце Спорта, которое состоится 5 октября 2019 года.

Напомним, ранее Надя Дорофеева восхитила ретро-образом.

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Теги: Время и Стекло
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Источник: Ivona.bigmir.net

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