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Злата Огневич заинтриговала фанов новой песней

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Певица Злата Огневич показала видео, на котором исполняет новую песню.
Злата Огневич заинтриговала фанов новой песней
Злата Огневич заинтриговала фанов новой песней
instagram.com/zlata.ognevich

Популярная украинская певица Злата Огневич порадовала фанов живым исполнением нового хита.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором она сидит за пианино у себя дома. Девушка поет песню про любовь. 

В подписи к ролику звезда заявила, что, возможно, новая композиция войдет в ее предстоящий альбом.

“Пташки! Думаю, що ця пісня також увійде до нового альбому, сьогодні було багато натхнення і мелодій. А Ви чекаєте на мій альбом?“, - написала Злата Огневич.

Напомним, ранее Злата Огневич представила клип, снятый на заброшенном заводе.

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Теги: Злата Огневич
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Источник: Ivona.bigmir.net

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