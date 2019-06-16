Злата Огневич заинтриговала фанов новой песней

Певица Злата Огневич показала видео, на котором исполняет новую песню.

Популярная украинская певица Злата Огневич порадовала фанов живым исполнением нового хита.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором она сидит за пианино у себя дома. Девушка поет песню про любовь.

В подписи к ролику звезда заявила, что, возможно, новая композиция войдет в ее предстоящий альбом.

“Пташки! Думаю, що ця пісня також увійде до нового альбому, сьогодні було багато натхнення і мелодій. А Ви чекаєте на мій альбом?“, - написала Злата Огневич.

Напомним, ранее Злата Огневич представила клип, снятый на заброшенном заводе.