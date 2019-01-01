Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ушел из жизни барабанщик "Машины времени" Сергей Остроумов

Комментариев: 0
Ему было 54 года.
Ушел из жизни барабанщик "Машины времени" Сергей Остроумов
Ушел из жизни барабанщик "Машины времени" Сергей Остроумов
Facebook

Читай также: Умерла звезда “Дикой розы“ и “Богатые тоже плачут“

В воскресенье, 16 июня, стало известно о смерти барабанщика легендарной группы “Машина времени“ Сергея Остроумова. Музыкант ушел из жизни в возрасте 54 лет. 

О кончине коллеги сообщил лидер группы “Машина времени“ Андрей Макаревич. Он коротко написал в Facebook, что Сергея больше нет в живых.

Facebook

Читай также: Умер шестикратный лауреат Grammy Dr. John

Пресс-секретарь коллектива Антон Чернин также сообщил об утрате.

Сегодня рано утром Сергея не стало. Всю ночь врачи бились за его жизнь, но вытащить не смогли, - написал Чернин в Facebook.

Официальных данных о причине смерти Сергея Остроумова на данный момент нет. СМИ пишут, что музыкант мог умереть из-за сердечного приступа.

Сергей Остроумов родился в России. Он был ударником “Машины времени“ с 2004 года. Ударник также работал в проекте Макаревича под названием “Оркестр креольского танго“. Остроумов в течение длительного времени проживал в Нидерландах.  

Ранее сообщалось о смерти исполнителя роли Баффало Билла - Джима МакМуллана.

Поделись:
Теги: Машина времени, Сергей Остроумов, барабанщик, умер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь