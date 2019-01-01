Ушел из жизни барабанщик "Машины времени" Сергей Остроумов

Ему было 54 года.

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В воскресенье, 16 июня, стало известно о смерти барабанщика легендарной группы “Машина времени“ Сергея Остроумова. Музыкант ушел из жизни в возрасте 54 лет.

О кончине коллеги сообщил лидер группы “Машина времени“ Андрей Макаревич. Он коротко написал в Facebook, что Сергея больше нет в живых.

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Пресс-секретарь коллектива Антон Чернин также сообщил об утрате.

Сегодня рано утром Сергея не стало. Всю ночь врачи бились за его жизнь, но вытащить не смогли, - написал Чернин в Facebook.

Официальных данных о причине смерти Сергея Остроумова на данный момент нет. СМИ пишут, что музыкант мог умереть из-за сердечного приступа.

Сергей Остроумов родился в России. Он был ударником “Машины времени“ с 2004 года. Ударник также работал в проекте Макаревича под названием “Оркестр креольского танго“. Остроумов в течение длительного времени проживал в Нидерландах.

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