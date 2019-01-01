Ведущий также раскрыл детали своего романа.

Дмитрий Комаров рассказал, где состоялась их с Кучеренко свадьба instagram.com/komarovmir

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Ведущий программы “Мир наизнанку“ Дмитрий Комаров официально больше не холостяк. Украинский путешественник связал себя узами брака с обладательницей титула “Мисс Украина 2016“ Александрой Кучеренко. В недавнем интервью для “Светской жизни“ молодожены рассказали, как начались их отношения, и где они поженились.

Дмитрий Комаров начал встречаться со своей партнершей по “Танцам со звездами“ еще до проекта. Впервые он увидел увидел Александру на конкурсе “Мисс Украина“, где девушка принимала участие, а Комаров был судьей.

После этого они долгое время скрывали свой роман, и даже сумели сыграть свадьбу в тайне от всех.

Я максимально скрывал. Мы так боялись, что кто-то где-то подумает и заподозрит. У нас была фобия. Мы хотели, чтобы никто ничего не знал, - поделился Дима.

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Комаров и Кучеренко расписались в Киеве, затем отправились в Ерусалим, чтобы обвенчаться в церкви.

В Киеве роспись была. Я, Саша, два паспорта, ЗАГС, тихонько, чтобы никто не увидел, -поделился ведущий.

О решении узаконить свой брак в священном месте Комаров говорит следующее:

Я путешествую и выбираю места силы. Их не очень много, но когда попадаешь в такое место, ты чувствуешь, что качает энергетика. Иерусалим, там действительно чувствуется энергия и я сразу предложил Саше это место.

Напомним, что в субботу, 15 июня, Дмитрий Комаров сообщил, что они с Александрой Кучеренко поженились.