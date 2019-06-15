Ален Делон попал в больницу во Франции

83-летний актер Ален Делон попал в госпиталь - что случилось со звездой.

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Известный 83-летний актер Ален Делон, который попал в скандал в Каннах, был госпитализирован. Знаменитость доставили в одну из клиник в пригороде Парижа, сообщает французский канал BFM TV со ссылкой на представителей Алена Делона.

Известно, что актер был доставлен в клинику с подозрением на инсульт. В то же время другие источники утверждают, что у Алена Делона начались сильные мигрени, из-за чего он обратился в больницу для обследования.

К слову Ален Делон часто страдает от аритмии, головокружений и мигрени. Поэтому знаменитый француз решил обследоваться в элитной клинике, отмечают СМИ.

Ранее сообщалось, что Ален Делон посвятил песню таинственной возлюбленной.