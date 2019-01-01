Madame X: Мадонна выпустила новый альбом

Пластинка стала четырнадцатой в дискографии Мадонны.

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Известная американская певица Мадонна выпустила новый альбом, который получил название Madame X. Релиз стал четырнадцатой работой в дискографии всемирно известной звезды.

Madame X - секретный агент, который путешествует по миру, меняет обличья, сражается за свободу, приносит свет во тьму, - рассказывает о своем новом альбоме Мадонна.

В альбом Madame X вошло 15 песен на английском, испанском и португальском языках. В их числе представленные ранее Crave, I Rise, Medellín, Dark Ballet и Future, которую Мадонна исполнила в финале Евровидения-2019.

Напомним, что ранее Мадонна выпустила скандальный клип на песню Dark Ballet.