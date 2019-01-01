Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Madame X: Мадонна выпустила новый альбом

Комментариев: 0
Пластинка стала четырнадцатой в дискографии Мадонны.
Madame X: Мадонна выпустила новый альбом
Madame X: Мадонна выпустила новый альбом
instagram.com/madonna/

Читай также: Ирина Федишин представила новый клип

Известная американская певица Мадонна выпустила новый альбом, который получил название Madame X. Релиз стал четырнадцатой работой в дискографии всемирно известной звезды.

Madame X - секретный агент, который путешествует по миру, меняет обличья, сражается за свободу, приносит свет во тьму, - рассказывает о своем новом альбоме Мадонна.

В альбом Madame X вошло 15 песен на английском, испанском и португальском языках. В  их числе представленные ранее Crave, I Rise, Medellín, Dark Ballet и Future, которую Мадонна исполнила в финале Евровидения-2019.

Напомним, что ранее Мадонна выпустила скандальный клип на песню Dark Ballet.

Поделись:
Теги: Мадонна, альбом, Madame X
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь