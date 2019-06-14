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Лилия Ребрик показала ТОП-4 летние образы в офис

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Стилист Ольга Нагорная подсказала, что надеть летом на работу в офис.
Лилия Ребрик показала ТОП-4 летние образы в офис
Лилия Ребрик показала ТОП-4 летние образы в офис
пресс-служба

В программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, назвали стильные офисные варианты, в которых будет не жарко, а выглядят они модно и прилично.

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Оставаться модной в 30-градусную жару непросто. Однако стилист Ольга Нагорная подобрала 4 удачных образа, в которых с легкостью можно пойти в офис. А ведущая канала “Украина“ Лилия Ребрик демонстрирует, как носить такие варианты на работу.

Первый вариант – для любительниц брюк, однако в другой, чрезвычайно модной сейчас вариации.

Брюки-палаццо входят в летнюю моду из-за того, что они широкие и очень просторные. Благодаря этому хорошо циркулирует воздух», – рассказывает стилист в “Ранку з Україною“.

Брюки-палаццо
Брюки-палаццо
пресс-служба

Плюс такого образа в том, что брюки сделаны из льняной или другой натуральной ткани, которая сейчас главный летний тренд. К таким идеально подойдет свободная шелковая майка на тонких бретелях. Вообще, любой летний верх на работу лучше носить в пастельных тонах, без принтов.

Второй образ – со стильной юбкой.

Забываем о юбках из костюмной ткани и одеваем шелковые. Модные сейчас – на высокой посадке, с запахом, с анималистическим принтом. Лучшая длина – миди, это то, что этим летом вам просто необходимо“, – говорит Ольга Нагорная.

К такому низу подойдет обычная однотонная хлопковая футболка, которая есть в гардеробе каждой девушки.

Юбка с высокой талией
Юбка с высокой талией
пресс-служба

Третий вариант – платье. На бретельках или длинное свободного кроя в офис не подходят – это элементы повседневного стиля.

“Найдите обычное льняное платье – и вы поймете, насколько это удобно для лета. Такой наряд добавляет прохлады“, – отмечает Ольга в эфире канала “Украина“.

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Этой ткани идут оттенки натуральных цветов – бежевый, молочный, розовый, голубой. Визуально сузит талию и придаст силуэту строгих форм тоненький пояс.

Льняное платье
Льняное платье
пресс-служба

Четвертый образ – стильный костюм с шортами. Это единственный вариант, когда низ короткой длины будет выглядеть на работе целесообразно.

“Куда же в офис без костюмов. Но лучший вариант – это короткие шорты на высокой талии, которые подчеркнут фигуру. Выбирайте варианты с принтом в полоску, сейчас это тренд номер один“, – подчеркивает стилист.

Костюм с шортами
Костюм с шортами
пресс-служба

Что касается обуви, то под каждый из этих образов подойдут классические замшевые черные босоножки на толстом каблуке с тоненькими перегородками.

Напомним, ранее ведущая телеканала “Украина“ Лилия Ребрик восхитила Сеть стильным платьем-вышиванкой.

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Теги: Лилия Ребрик, мода лето 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
trgvm1    14.06.2019, 17:08
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trgvm1
фигура гарна но лицо такое противное фу блин
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