Хит лета 2019: Тейлор Свифт презентовала трек о борьбе с негативом

Популярная американская исполнительница Тейлор Свифт выпустила новый трек под названием “You Need to Calm Down“. Премьера лирик-видео состоялась 13 июня на официальном Youtube-канале. Читай также: Тейлор Свифт будет участвовать в президентских выборах Артистка призналась, что на написание песни “You Need to Calm Down“ ее вдохновили хейтеры. В новом хите Тейлор призывает своих слушателей бороться с негативом и гомофобией. Отметим, что композиция войдет в предстоящий альбом певицы под названием “Lover“, выход которого запланирован на 23 августа. Напомним, ранее Тейлор Свифт застраховала ноги на крупную сумму.

