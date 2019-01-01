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Хит лета 2019: Тейлор Свифт презентовала трек о борьбе с негативом

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Американская певица Тейлор Свифт выпустила сингл "You Need to Calm Down".
Хит лета 2019: Тейлор Свифт презентовала свежий трек
Хит лета 2019: Тейлор Свифт презентовала свежий трек
Getty images

Популярная американская исполнительница Тейлор Свифт выпустила новый трек под названием “You Need to Calm Down“. Премьера лирик-видео состоялась 13 июня на официальном Youtube-канале.

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Артистка призналась, что на написание песни “You Need to Calm Down“ ее вдохновили хейтеры. В новом хите Тейлор призывает своих слушателей бороться с негативом и гомофобией.

Отметим, что композиция войдет в предстоящий альбом певицы под названием “Lover“, выход которого запланирован на 23 августа.

Напомним, ранее Тейлор Свифт застраховала ноги на крупную сумму.

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Теги: Тейлор Свифт
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Источник: Ivona.bigmir.net

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