Новый трек называется Пісня Сміливих Дівчат.

Группа KAZKA выпустила песню, поддерживающую женский пол instagram.com/kazka.band

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Украинская группа KAZKA, которая некогда стала очень популярной в Украине и за рубежом благодаря своему хиту "Плакала", выпустили новую песню. Композиция называется "Пісня Сміливих Дівчат" и стала первым треком из нового альбома Nirvana. Сингл еще до его выхода стал частью совместной благотворительной кампании музыкантов и благотворительного фонда Tabletochki. Так, в официальной записи, которую выложили на youtube, во время звучания песни на экране всплывают имена благотворителей.

Участники группы KAZKA называют новую песню женским манифестом и призывают девушек “знать себе цену и не позволять себя оскорблять“.

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Подписчики группы отметили, что песня драйвовая, особенно припев - и обязательно станет хитом лета 2019.

Припев это вообще космос! ❤😍❤

Аааааайййй))) Круть)))) Моя літня пісня)))

В Казахстане вы топ! По радио вас часто слышу

Привет из жаркой Беларуси!!!Отличная песня!!!Спасибо!!!Новых песен вам и отличного настроения всем!!!

Пісня Супер!!! Потрібен красивий кліп та успіх гарантований, - написали в Сети.

Релиз самого альбома ожидается в начале сентября этого года.

Ранее мы писали, что Каменских выложила видео с девичника.