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Группа KAZKA выпустила песню, поддерживающую женский пол

Комментариев: 3
Новый трек называется Пісня Сміливих Дівчат.

Группа KAZKA выпустила песню, поддерживающую женский пол
Группа KAZKA выпустила песню, поддерживающую женский пол
instagram.com/kazka.band

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Украинская группа KAZKA, которая некогда стала очень популярной в Украине и за рубежом благодаря своему хиту "Плакала", выпустили новую песню. Композиция называется "Пісня Сміливих Дівчат" и стала первым треком из нового альбома Nirvana. Сингл еще до его выхода стал частью совместной благотворительной кампании музыкантов и благотворительного фонда Tabletochki. Так, в официальной записи, которую выложили на youtube, во время звучания песни на экране всплывают имена благотворителей.

Участники группы KAZKA называют новую песню женским манифестом и призывают девушек “знать себе цену и не позволять себя оскорблять“.

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Подписчики группы отметили, что песня драйвовая, особенно припев - и обязательно станет хитом лета 2019.

  • Припев это вообще космос! ❤😍❤
  • Аааааайййй))) Круть)))) Моя літня пісня)))
  • В Казахстане вы топ! По радио вас часто слышу
  • Привет из жаркой Беларуси!!!Отличная песня!!!Спасибо!!!Новых песен вам и отличного настроения всем!!!
  • Пісня Супер!!! Потрібен красивий кліп та успіх гарантований, - написали в Сети.

Релиз самого альбома ожидается в начале сентября этого года. 

Ранее мы писали, что Каменских выложила видео с девичника. 

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Теги: группа kazka, премьера песни
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  14.06.2019, 16:24
Оценка:  +1
гость
"песню, поддерживающую женский пол"

А что, этот пол, кто-то обижает, оскорбляет, унижает?
гость  (аноним)  14.06.2019, 16:05
Оценка:  +2
гость
Пісня про Толстожопых Дівчат!
гость  (аноним)  14.06.2019, 15:56
Оценка:  +1
гость
Покакала и знов..?!)
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