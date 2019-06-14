Группа KAZKA выпустила песню, поддерживающую женский пол
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Украинская группа KAZKA, которая некогда стала очень популярной в Украине и за рубежом благодаря своему хиту "Плакала", выпустили новую песню. Композиция называется "Пісня Сміливих Дівчат" и стала первым треком из нового альбома Nirvana. Сингл еще до его выхода стал частью совместной благотворительной кампании музыкантов и благотворительного фонда Tabletochki. Так, в официальной записи, которую выложили на youtube, во время звучания песни на экране всплывают имена благотворителей.
Участники группы KAZKA называют новую песню женским манифестом и призывают девушек “знать себе цену и не позволять себя оскорблять“.
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Подписчики группы отметили, что песня драйвовая, особенно припев - и обязательно станет хитом лета 2019.
- Припев это вообще космос! ❤😍❤
- Аааааайййй))) Круть)))) Моя літня пісня)))
- В Казахстане вы топ! По радио вас часто слышу
- Привет из жаркой Беларуси!!!Отличная песня!!!Спасибо!!!Новых песен вам и отличного настроения всем!!!
- Пісня Супер!!! Потрібен красивий кліп та успіх гарантований, - написали в Сети.
Релиз самого альбома ожидается в начале сентября этого года.
Ранее мы писали, что Каменских выложила видео с девичника.
Полная версия правил
А что, этот пол, кто-то обижает, оскорбляет, унижает?