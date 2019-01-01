Юрий Горбунов обогнал Владимира Остапчука и получил премию "Тато року".

Юрий Горбунов о пополнении в семье: "Как Небеса распорядятся, так и будет" пресс-служба

12 июня в Киеве состоялась церемония награждения всеукраинской премии “Тато року“. Ведущими вечера стали звезды утреннего шоу на 1+1 “СніданокВихідний“ Валентина Хамайко и Александр Попов.

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Среди звездных гостей на вечеринке присутствовали Юрий Горбунов с женой Катериной Осадчей, ведущие Сніданок з 1+1 Людмила Барбир и Руслан Сеничкин, ведущий программы “Затерянный мир“ на 2+2 Валерий Сараула, ведущий “Їмо за 100“ Алексей Душка с женой Еленой и дочерью Дарьей, Василий Вирастюк, Наталья Холоденко и многие другие.

Попов, Барбир, Хамайко и Сеничкин пресс-служба

Награждение происходило в 6 номинациях: Тато-зірка, Тато-спортсмен, Тато-лікар, Тато-освiтянин, Папа-блогер и Выбор 4mama.ua. За номинантов в каждой из категории в течение 3х месяцев на сайте tatoroku.4mama.ua голосовало народное жюри.

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А также, чтобы премия была еще более объективной в голосовании принимали участие экспертное жюри, которое компетентное в соответствующей области.

Благодаря экспертном жюри, онлайн-голосования и любви поклонниц известный украинский актер, креативный продюсер сериала “Великі вуйки“, неизменный ведущий “Танців з зірками“ на 1+1 Юрий Горбунов получил премию в номинации “Тато-зірка“.

Юрий Горбунов пресс-служба

Горбунову удалось обогнать Владимира Остапчука, Сергея Притула, Олега Скрипку и Александра Педана, которые вместе с ним боролись за это звание.

“Знаете, я только сейчас понял, что быть папой приятно от и до. Приятно быть на родах, держать первый раз в руках, а потом и воспитывать. Нам, конечно, Валя, очень далеко до тебя. (Юрий обратился к Валентине Хамайко, в которой 4 детей - прим.ред.). Я надеюсь, что у нас с Катей, кроме нашего Ивана еще появятся дети. И это зависит от нашей мамы, которая сегодня пришла поддержать меня. Я очень благодарен Катерине за поддержку, потому что папой быть не просто почетно, это очень приятно. Теперь трудно представить себя в другой миссии и роли. Быть папой - это самое главное что есть в жизни. А все остальное - работа, там, карьера - это уже второстепенные вещи“, - сказал со сцены Юрий Горбунов, когда ему вручали премию.

Кроме этого на вопрос, возможно ли, что эта премия подтолкнет его стать многодетным отцом, Юрий ответил:

“Многодетный папа - это не плохо и это было бы очень хорошо. Как Небеса так распорядятся, то так и будет“.

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Ведущая вечера Валентина Хамайко, которая полгода назад родила четвертого ребенка, сына Андрюшу, 100% знает, каким должен быть настоящий и любящий отец. Валентина поделилась своими впечатлениями от премии “Тато року“ и рассказала, что лично для нее значит звание – Тато року.

Кроме этого, телеведущая подчеркнула, что ей понравилось, что среди номинантов Тато року были как известные люди, так и неизвестные, и считает это правильным.

“Когда есть люди, о которых знают не все, и мы их для себя открываем, это вызывает доверие у людей. Мы узнали о папах, у которых есть 12 детей, об учителях, которые кроме того, что является папами, готовы менять мир, менять систему образования. Папа года - это человек, который действительно готова 24 часа в сутки посвящать время ребенку. Это не значит что нужно стоять у нее целый день. Можно быть отстраненным от ребенка, работать, но сын или дочь всегда должны быть в мыслях у папы и в его планах на день“.

Александр Попов и Валентина Хамайко с сыном пресс-служба

Ведущий премии “Тато року“ и программе Сніданок.Вихідний Александр Попов поделился, каким он будет отцом для своего будущего ребенка.

“Я хочу для своего ребенка быть таким же отцом, каким мой отец был для меня. Это сочетание всего - любви, отваги, строгости, веры в своего ребенка. Он всегда гордился мной“.

А ведущая Сніданок з 1+1 и мама 6-летнего сына Тарасика Людмила Барбир прокомментировала, которым она представляет идеального отца.

“Папа года - это папа, который активно участвует в жизни ребенка, не только финансово, но и в эмоциональном плане. Хороший отец хорошо знает, о чем мечтает ребенок, знает, чего боится ребенок, знает, кто у его сына или дочери лучший друг. Настоящему папе ребенок никогда не боится рассказать правду, о своих ошибках, страхи, потому что знают, что какой бы ни был этот разговор, отец всегда поддержит, в любом случае, и поможет найти выход, направит и подскажет. По крайней мере всегда будет рядом. Вот для меня это настоящий отец“.

Людмила Барбир и Руслан Сеничкин пресс-служба

Напомним, ранее Юрий Горбунов поделился милым снимком с 2-летним сыном.