MELOVIN и Потап рассказали, за что благодарны своим отцам

Украинские знаменитости признались, какие советы они получали от своих отцов.

Журналисты программы “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Україна“, узнали у Андре Тана, MELOVIN, Потапа и других звезд, какие советы они получали от их родителей.

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В это воскресенье в Украине будут отмечать День отца. Международный праздник выпадает на третье воскресенье июня. По этому случаю в Киеве наградили лучших отцов года. Василий Вирастюк получил награду, как лучший папа среди спортсменов. Украинский богатырь рассказал, как появление двух сыновей изменило его жизнь.

“Пожалуй, больше тянет домой – это первое. И я стал более осторожен, – поделился Василий Вирастюк в эфире канала “Україна“ и вспомнил о советах его отца, – ...он научил меня пользоваться этими руками. И это самое главное, потому что мы всегда говорили, что наш папа имеет золотые руки!“.

Василий Вирастюк пресс-служба

Известный дизайнер Андре Тан уверен, что мудрый совет может повлиять на всю жизнь. Именно за такое напутствие он благодарен отчиму.

“Если ты будешь делать одно – одно у тебя и будет. Сейчас, так скажем, в период поколения “фаст“, когда все за всё хватаются, и всё делают понемногу – это очень актуально. Он мне всегда говорил: “Ты должен быть мегапрофесионалом в одном“. Собственно говоря, этим я и занимаюсь“, – рассказал Андре Тан в программе «Ранок з Україною“.

Андре Тан пресс-служба

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От многих ошибок уберег родительский совет и MELOVIN. Певец – парень эмоциональный, и папа понимает, что говорить сыну.

“Главный совет от отца – не горячиться и все же находить какой-то консенсус, приходить к чему-то общему с людьми, с которыми работаю. То есть, не ссориться, а держать связь до конца“, – комментирует MELOVIN.

MELOVIN пресс-служба

Потап от своего отца получил очень простой совет, которым делится теперь и со своим сыном.

“Папа всегда меня учил радоваться жизни, и я этому учу своего сына“, – рассказал Потап в эфире канала “Україна“.

Потап пресс-служба

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Особую роль отец играет не только в жизни мальчиков. Известные женщины рассказывают об особой связи со своими папами.

“Для девочки отец – это целая вселенная, потому что с детства, это какая-то особая любовь отца и дочери! Главный совет, который мне дал отец – делать то, что ты любишь. Мой отец музыкант и всегда очень поддерживал меня. А мама настаивала, что нужно иметь хорошее образование – поэтому я поступила в медицинский университет, окончила его, но когда я стала артисткой, отец сказал так: “ЕЕС! Мой ребенок!“, – поделилась Наталка Карпа в эфире “Ранок з Україною“.

Наталка Карпа пресс-служба

Солистке группы “НЕАНГЕЛЫ“ Виктории Смеюхе отец всегда давал профессиональные советы.

“Папа, как правило, перед серьезными концертами советует не срывать голос. Он сам вокалист, поэтому переживает за мои связки. Всегда говорит: “Побереги, не говори со мной много“, – рассказала Виктория Смеюха.

Вікторія Смеюха с папой пресс-служба

Напомним, ранее Потап, Сергей Бабкин и MELOVIN рассказали, как сдавали экзамены в университете.