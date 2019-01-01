Ким Кардашьян выступила с речью в Белом доме

Светская львица Ким Кардашьян обсудила тюремную реформу с Дональдом Трампом.

Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашян во второй раз за последние два года посетила Белый дом. Знаменитость появилась на официальном мероприятии, которое было посвящено проблемам бывших заключенных.

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На встрече в резиденции президента США жена Канье Уэста выступила с речью о тюремной реформе. Светская львица призвала власть помочь бывшим заключенным вернуться к нормальной жизни.На мероприятии также присутствовал сам президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка Трамп.

Для посещения Белого дома Кардашян выбрала темно-синий пиджак и брюки такого же цвета. Пиджак Ким надела на голое тело. К костюму звезда подобрала замшевые туфли-лодочки.

Напомним, ранее Ким Кардашьян впервые показала лицо четвертого ребенка.