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Ким Кардашьян выступила с речью в Белом доме

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Светская львица Ким Кардашьян обсудила тюремную реформу с Дональдом Трампом.
Ким Кардашьян выступила с речью в Белом доме
Ким Кардашьян выступила с речью в Белом доме
Getty images

Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашян во второй раз за последние два года посетила Белый дом. Знаменитость появилась на официальном мероприятии, которое было посвящено проблемам бывших заключенных. 

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На встрече в резиденции президента США жена Канье Уэста выступила с речью о тюремной реформе. Светская львица призвала власть помочь бывшим заключенным вернуться к нормальной жизни.На мероприятии также присутствовал сам президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка Трамп.

Для посещения Белого дома Кардашян выбрала темно-синий пиджак и брюки такого же цвета. Пиджак Ким надела на голое тело. К костюму звезда подобрала замшевые туфли-лодочки.

Напомним, ранее Ким Кардашьян впервые показала лицо четвертого ребенка.

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Теги: Ким Кардашьян, Белый дом, Дональд Трамп, Иванка Трамп
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Источник: Ivona.bigmir.net

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