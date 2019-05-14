Актриса Эдит Гонсалес скончалась на 55 году жизни.

Умерла звезда "Дикой розы" и "Богатые тоже плачут" instagram.com/eg_gonzalez18

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В Мехико на 55 году жизни скончалась мексиканская актриса, известная ролями в мексиканских сериалах Эдит Гонсалес. Звезда сыграла Мариссабель в “Богатые тоже плачут“ и Леонелу Вильяреаль в “Дикая роза“ .

Актриса умерла в клинике Анхелес Интерломас после трехлетней борьбы с раком яичников, пишет издание “Hola!“.

Рак у звезды диагностировали в 2016, после чего Гонсалес перенесла ряд операций. Позже актриса заявила о ремиссии. Однако через некоторое время страшное заболевание вернулось.

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Несколько недель назад Эдит госпитализировали. Ее состояние постепенно ухудшалось. В конце концов ее родные решили отключить Гонсалес от аппаратов искусственного поддержания жизни.

У актрисы остались муж и дочь-подросток.

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