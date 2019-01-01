12 июня должно было состоятся первое судебное заседание по делу о разводе Славы и Эдгара Каминских.

Слава и Эдгар Каминские не пришли на судовое заседание о разводе instagram.com/babaslavka

В четверг, 12 июня, в Подольском районном суде города Киева должно было пройти судебное заседание по делу о разводе солистки популярной группы “НеАнгелы“ Славы Каминской и ее мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского. Но супруги так и не появились в зале суда, пишет ТСН.

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На заседании присутствовали только адвокаты Эдгара Каминского. Представителей Славы не было. Известно только, что юристы певицы сообщили, что Славе требуется дополнительное время на урегулирование спорных вопросов мирным путем.

Следующее заседание Подольский районный суд Киева перенес на 1 июля. Представители Каминских заявили, что супруги не хотят, чтобы при этом присутствовали СМИ. Поэтому заседание будет закрытым.

Напомним, ранее муж Славы Каминской официально подтвердил развод с певицей.