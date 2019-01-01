"Зважені та щасливі": Алена Шоптенко и Максим Ежов стали участниками проекта

Хореографы Алена Шоптенко и Максим Ежов примут участие в танцевальной неделе в 9 сезона шоу "Зважені та щасливі".

Телеканал СТБ продолжает съемки самого весомого шоу страны “Зважені та щасливі“. В этом году участниками стали одиночки, многие из которых считают, что именно из-за лишнего веса у них не складывается личная жизнь. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры проекта – Марина Боржемская, Иракли Макацария.

Читай также: Зважені та щасливі: салат из куриной грудки и помело от Марины Боржемской

Танцы – прекрасная возможность скинуть лишний вес и к тому же, делать это в хорошем настроении. Каждый год в лагере проходит танцевальная неделя, за которую участники с хореографами ставят танец, чтобы показать прекрасный результат перед судьями. В этом году им помогают прекрасные хореографы Алена Шоптенко и Максим Ежов.

“Мне очень повезло с участниками. Классные, старательные, позитивные ребята. Очень неплохо все схватывают. Им еще тяжело правильно двигаться, но это вопрос тренировок. У меня уже был опыт работы с участниками в подобном весе, я знаю специфику: не желательно делать прыжки и серьезные нагрузки на суставы. Мне нравится их настрой. Они пришли работать, если у них что-то не получается, они повторяют много раз, не психуют. Я ставлю им танец с характерами, образами, драматургией. Поэтому ребятам придется не только танцевать, но и вживаться в определенные роли“, - поделилась первыми впечатлениями Алена.

Алена Шоптенко пресс-служба

Также Алена рассказала, что пока участникам довольно сложно взаимодействовать друг с другом.

“Многие пары испытывают трудности в этом плане. Нужно распределять роли и им соответствовать – партнер ведет, а партнерша ведомая. Как правило, каждый тянет в свою сторону, но это тоже вопрос привычки“.

Читай также: Экс-холостяк Иракли Макацария взорвал Сеть “горячим“ фото

Максим Ежов уверен, что невозможного нет, хотя у участников не все получается, им сложно запоминать комбинации, шаги и выполнять поддержки.

“В моей практики учеников с таким весом еще не было. Но я всегда говорил, что не важно, как ты выглядишь, сколько весишь, высокий или низкий, главное, как ты к этому относишься. Если ребята действительно хотят научиться, я полностью их поддерживаю. Нет такого, что человек не может сделать. Главное, подход и желание. Мы ставим очень интересный танец, эмоциональный, сексуальный и страстный. Будем раскрепощать людей. Так как я раскрепощен, буду помогать им“, - улыбается Максим.

Максим Ежов пресс-служба

Также Максим считает, что проект полезен не только для участников, но и для зрителей.

“Я смотрел еще первые сезоны “Зважених“, когда Анита Луценко была тренером. После чего я с ней познакомился лично. В этом сезоне в проекте участвует мой хороший знакомый Иракли Макацария – самый целенаправленный человек, к которому я прекрасно отношусь. Когда я смотрел проект, видел, как люди добиваются прекрасных результатов. Но кто-то ценит сразу то, что попал на проект, а кто-то начинает ценить только после того, как его отправили домой. Просто по своей глупости, потому что он не хотел напрягаться. Мое наставление участникам: работать, работать, работать. Если пришли на проект, делайте все до конца. А если пришли просто поулыбаться, то это можно сделать и дома на диване“.

Какие танцы поставили ребятам Алена и Максим, и как участники справятся с этими постановками, смотрите уже осенью на телеканале СТБ.

Напомним, ранее тренер “Зважених та щасливих“ Марина Боржемская рассказала об официальных переменах в жизни.