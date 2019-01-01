Создатели программы заявили, что провели грандиозный кастинг для участников шоу и заинтриговали новым судьей .

Продюсер "Танців з зірками" заинтриговал изменениями в третьем сезоне проекта пресс-служба

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Совсем скоро на канале “1+1“ стартует новый сезон популярного развлекательного проекта “Танці з зірками“, который в прошлом году стал самым рейтинговым телевизионным продуктом осени на украинском телевидении.

Продюсер "Танців з зірками" заинтриговал изменениями в третьем сезоне проекта пресс-служба

Вскоре станут известны имена танцоров и их звездных партнеров. Кто из популярных артистов примет участие в шоу пока держится в строгом секрете. Продюсеры “Танців з зірками“ интригуют невероятным кастингом звезд, а также новым судьей.

Продюсер "Танців з зірками" заинтриговал изменениями в третьем сезоне проекта пресс-служба

Читай также: “МастерШеф. Профессионалы“: кто победит в финале кулинарного шоу В этом сезоне телезрителей ждет много сюрпризов. Мы прислушиваемся к их мнению, и каждый год приглашаем к участию самых востребованных звезд украинского шоу-бизнеса, появления которых все давно ждут. С постановками нам будут помогать новые режиссеры, которые интегрируют в проект еще больше инноваций. У нас обновится судейская тройка, и вполне возможно, что одно из мест в ней займет признанный во всем мире танцор. Также вероятно, что один из наших хореографов выйдет на паркет в качестве участника, - рассказал руководитель Big Entertainment Shows 1+1 медиа.

Продюсер "Танців з зірками" заинтриговал изменениями в третьем сезоне проекта пресс-служба

Владимир Завадюк и добавил, что команда начала поиск талантливых и разножанровых танцоров в новый сезон.

Продюсер "Танців з зірками" заинтриговал изменениями в третьем сезоне проекта пресс-служба

Напомним, в прошлом сезоне “Танців з зірками“ в проекте участвовали 14 звездных пар. Каждое воскресенье зрители голосовали за своих фаворитов, которых они хотели видеть в финале. Победителями проекта стали комик Игорь Ласточкин вместе со своей партнершей, танцовщицей и хореографом Илоной Гвоздевой.

Продюсер "Танців з зірками" заинтриговал изменениями в третьем сезоне проекта пресс-служба

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