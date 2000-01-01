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День рождения Криса Эванса: топ-15 фото Капитана Америки

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Сегодня звезде "Мстителей" исполняется 38 лет.
День рождения Криса Эванса: топ-15 фото Капитана Америки
День рождения Криса Эванса: топ-15 фото Капитана Америки
Getty images

Сегодня, 13 июня, свой 38-й день рождения звезда “Мстителей“, американский актер Крис Эванс.

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Идея стать актером у Криса появилась еще в школе. После выпускного будущая звезда переехал в Нью-Йорк и поступил в Институт Кино и Театра.

Свою карьеру Эванс начал с сериала “Противоположный пол“ в 2000 году. Сейчас фильмография актера насчитывает более 30 лент. Но всемирную известность ему принесла роль Капитана Америки в кинематографической вселенной Marvel.

Отметим, что Эванс не сразу принял предложения от Marvel. Актер трижды отказывался от роли, прежде чем согласился подписать контракт. Благодаря съемкам в кинофраншизе Крис стал одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

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В 2014 году Эванс попробовал себя в качестве режиссера с фильмом “Прежде чем мы расстанемся“, где он также исполнил главную роль.

Актер не любит соцсети. У него есть аккаунты в Facebook и Twitter, но он редко публикует посты. А в Instagram есть только фанатские страницы.

В честь праздника Ivona подготовила топ-15 лучших снимков именинника с фотосессий.

Ранее свой день рождения отпраздновал актер “Игры престолов“ Питер Динклэйдж.

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Теги: Крис Эванс, Мстители, Капитан Америка, день рождения
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Источник: Ivona.bigmir.net

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