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"Голос. Діти-5": смотреть четвертый выпуск онлайн

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Узнайте, где можно посмотреть четвертый выпуск вокального шоу "Голос. Діти-5".
"Голос. Діти-5": где и когда смотреть четвертый выпуск онлайн
"Голос. Діти-5": где и когда смотреть четвертый выпуск онлайн
instagram.com/golos.dity

В воскресенье, 16 июня, вышел четвертый выпуск вокального шоу “Голос. Діти-5“. Посмотреть онлайн можно на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

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В новом эфире зрители увидели последний этап слепых прослушиваний. Тренеры шоу Джамала, Дзидзьо и участники группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Позитив набрали свои команды.

Отметим, что в последнем отборочном дне приняли участие 50 детей, но с них только шестеро прошли в следующий этап.  Этими счастливчиками стали:

Команда Нади Дорофеевой и Позитива: Лиза Андрейко и Полина Бабий.

Команда Джамалы: Надежда Довбуш и Анна Владова.

Команда Дзидьо: Ярослав Прогальский и София Яровая.

В предыдущих трех выпусках к командам звездных наставников присоединились 30 вокалистов:

Команда Нади Дорофеевой и Позитива:  Таисия Скоморохова, Мария Магильная, Дарья Бугайчук, Саша Зазарашвили, Моника Глазер, София Бышова, Максим Комисарчук, Аделина Иордаки, Карина Столаба, Давид Красилюк.

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Команда Джамалы: Ярослав Политов, Максим Давидюк, Артем Шойжолов, Егор Уманец, София Иванько, Есения Селезнева, Никита Ачкасов, Лиза Кирилюк,  Ангелина Теренникова, Варвара Кошевая.

Команда Дзидзьо: Богдан Петровский, Максим Устянский, Юлия Карими, Ярослав Карпук и София Винник, Вероника Морская, Кира Полонская, Дарина Вицан, Лиана Андреасян, Надежда Верховская.

Полное видео четвертого выпуска “Голосу. Діти-5“ от 16.06.2019:

Как прошел третий выпуск шоу “Голос. Діти-5“, можно посмотреть здесь.

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Теги: Голос. Діти-5
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Источник: ivona.bigmir.net

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