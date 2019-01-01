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Звездный психолог Наталья Холоденко обзавелась лошадью

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Ведущая шоу "Без паники" рассказала, как спасла спортивную лошадь от забоя.
Наталья Холоденко обзавелась лошадью
Наталья Холоденко обзавелась лошадью
instagram.com/kholodenkon

Ведущая шоу “Без паники“ на телеканале “Украина“, известный психолог Наталья Холоденко спасла от смерти коня.

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Чтобы спасти молодую спортивную лошадь от забоя, в связи с закрытием государственного конного завода, Наталья Холоденко решила ее купить. Этот поступок она прокомментировала так:

“В детстве я мечтала о лошади, просто родителям каждый день повторяла, что хочу хоть маленького пони. Поэтому, когда мне позвонила Камалия и сказала, что нужно спасти лошадей, я чувствовала, что легко могу согласится“, - делится психолог.

Наталья Холоденко
Наталья Холоденко
пресс-служба

По словам Холоденко, лошадь - это как член семьи: и внимания ей много нужно, и содержать каждый месяц не дешево.

“Решение было принято за 5-7 минут. Больше всего был поражен мой любимый человек, который вышел из машины за водой, и когда вернулся, я сообщила ему, что у нас будет лошадь. К счастью, меня поддержала семья, мои друзья. Мы уже к лошади вместе ездили, кормили яблоками. Дети в восторге, и мы тоже. Я планирую учится кататься верхом“, - рассказала Холоденко.

Наталья Холоденко
Наталья Холоденко
пресс-служба

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Холоденко имеет многолетний практический опыт психолога, ведет собственный блог и строит карьеру на телевидении. Является соведущей вечернего развлекательного шоу “Без паники“, где ее партнерами выступают шоумен Александр Скичко, юмористы Сергей Середа и Вадим Новицкий.

Напомним, ранее Наталья Холоденко раскрыла секрет своего феноменального похудения.

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Теги: Наталья Холоденко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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