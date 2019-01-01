Звездный психолог Наталья Холоденко обзавелась лошадью

Ведущая шоу "Без паники" рассказала, как спасла спортивную лошадь от забоя.

Ведущая шоу “Без паники“ на телеканале “Украина“, известный психолог Наталья Холоденко спасла от смерти коня.

Читай также: Наталья Холоденко похвасталась своими вокальными данными - видео

Чтобы спасти молодую спортивную лошадь от забоя, в связи с закрытием государственного конного завода, Наталья Холоденко решила ее купить. Этот поступок она прокомментировала так:

“В детстве я мечтала о лошади, просто родителям каждый день повторяла, что хочу хоть маленького пони. Поэтому, когда мне позвонила Камалия и сказала, что нужно спасти лошадей, я чувствовала, что легко могу согласится“, - делится психолог.

Наталья Холоденко пресс-служба

По словам Холоденко, лошадь - это как член семьи: и внимания ей много нужно, и содержать каждый месяц не дешево.

“Решение было принято за 5-7 минут. Больше всего был поражен мой любимый человек, который вышел из машины за водой, и когда вернулся, я сообщила ему, что у нас будет лошадь. К счастью, меня поддержала семья, мои друзья. Мы уже к лошади вместе ездили, кормили яблоками. Дети в восторге, и мы тоже. Я планирую учится кататься верхом“, - рассказала Холоденко.

Наталья Холоденко пресс-служба

Читай также: Наталья Холоденко рассказала, сколько тратит на себя в месяц

Холоденко имеет многолетний практический опыт психолога, ведет собственный блог и строит карьеру на телевидении. Является соведущей вечернего развлекательного шоу “Без паники“, где ее партнерами выступают шоумен Александр Скичко, юмористы Сергей Середа и Вадим Новицкий.

Напомним, ранее Наталья Холоденко раскрыла секрет своего феноменального похудения.