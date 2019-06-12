Муж Славы Каминской официально подтвердил развод с певицей

Эдгар Каминский поблагодарил Славу за 5 лет брака и признался, что не впервые подавал на развод.

Совсем недавно стало известно, что участница популярной украинской группы “НеАнгелы“ Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский решили развестись.

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По информации, указанной на сайте Подольского районного суда, на развод подал супруг артистки еще 19 апреля. А первое слушание должно пройти сегодня, 12 июня.

На своей странице в Instagram Эдгар опубликовал пост, в котором официально подтвердил информацию о разводе и поблагодарил супругу за 5-летний брак.

“Я благодарен ей за все. Когда ты живешь в браке, в настоящей любви, то все делается от души, от чистого сердца и ты не ждёшь оды и хвалы. Семейные поступки именно такие. Я не делаю ничего спонтанно. Все мои поступки взвешенные и обдуманные“, - написал Каминский.

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Также пластический хирург признался, что впервые подавал на развод еще два года назад. Но позже решил дать себе и Славе второй шанс.

“Первый раз я подал на развод в 2017 году. Спустя полгода, перед судебным процессом, дал себе второй шанс. Я всегда так делаю - даю второй шанс не другому человеку, сотруднику, другу или знакомому, а именно себе, ведь это моё решение, мой поступок и мой вывод. Второй шанс - это время для анализа первого решения и вывода. Временной промежуток, как правило, небольшой. В нашем случае он длился 2 года - 2 года анализов, сравнений, выводов. Истинную причину нашей ситуации знают и могут понять только близкие люди. Их не больше 20-ти человек. Они непубличные и не комментируют фотографии. Но именно им известно, почему так произошло и, поверьте, у них нет вопросов“, -сделал откровенное признание Эдгар Каминский.

Напомним, ранее мужа Славы Каминской поздравили с открытием клиники и поругали за развод.