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5000 $ за билет на концерт группы KISS. За что такие деньги?

Комментариев: 3
Билет называется “ULTIMATE KISS ARMY EXPERIENCE“ и включает в себя кучу привилегий.
5000 $ за билет на концерт группы KISS. За что такие деньги?
5000 $ за билет на концерт группы KISS. За что такие деньги?
пресс-служба

16 июня на НСК “Олимпийский“ состоится удивительное событие - впервые Украину посетит легендарная американская рок-группа KISS. Шоу обещает быть чрезвычайно зрелищным и эпатажным. Об этом свидетельствует и технический райдер группы, количество проданных билетов (уже более 25 000) и, конечно, сами KISS, шоу которых вызывает шок по всему миру.
Но, кроме этого, есть еще одна вещь, которая действительно поражает - это билет на концерт, который стоит 5000 $.

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Да, это не шутка. Это категория билетов на концерт группы KISS, которые можно приобрести на любое выступление в списке городов, куда приедут американцы.
 
В чем его особенность? Билет называется “ULTIMATE KISS ARMY EXPERIENCE“ и включает в себя кучу привилегий, которые доступны только избранным, а именно:

  • Встреча с группой за кулисами сцены
  • Персональное фото с KISS
  • Возможность посмотреть шоу со специальной технической зоны (к ней нет доступа никому, кроме команды группы)
  • доступ к зонам, в которых могут находиться только группа и некоторые участники команды KISS
  • выйти на сцену путем, которым идет группа на свое выступление
  • посидеть за барабанной установкой группы
  • постоять за микрофонными стойками
  • подержать музыкальное оборудование легендарной четверки
  • посетить гардероб группы и примерить гигантское обувь
  • посетить технические зоны концерта и увидеть многих участников команды, которые делают такой большой концерт возможным.

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Кроме этого, владелец билета за 5000 $ получит подписанную продукцию тура “End of the Road“, пожизненное участие в клубе фанатов KISS ARMY, доступ к лаунж-зоны фанатов с VIP-баром, VIP-вход на все концерты группы и официального сопровождающего на концерте.
 
Итак, после всего перечисленного, цена в 5000 $ уже не выглядит такой шокирующей, но все равно удивляет.

Напомним, ранее стали известны условия концерта группы Kiss в Киеве.

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Теги: KISS
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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Люблю_Украину    12.06.2019, 15:03
Оценка:  0
Люблю_Украину
шо цэ за зомби крашенные?
Духовный_скреп    12.06.2019, 14:43
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Кисы группа великая,но какой голос может быть у 70-ти летних рокеров?)))5000 штук зелени отдавать за фанеру?
pусский  (аноним)  12.06.2019, 14:34
Оценка:  0
pусский
Вот оxyeвшие пидapюги! Да пять штук баксов можно бухать всю жизнь, блять!
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