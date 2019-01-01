Певица Юля Barabanova представляет видео про женские фантазии

Молодая украинская исполнительница Юля Barabanova презентовала клип на песню "Любить Так Нежно".

Несколько дней назад, певица Юля Barabanova спела свою новую песню “Любить Так Нежно“ на стадионе “Арена-Львов“ перед 40 тысячной аудиторией. Выступление транслировалось на каналах по всему миру. А уже сегодня Barabanova презентует новый клип на эту песню.

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За музыку и слова нового трека отвечал Дмитрий Сысоев, а режиссером клипа выступил Виктор Скуратовский, который успел поработать с Ани Лорак, Ассия Ахат, Алешей, Второй Рикой и другими.

Клип снимали на пешеходной улице в Стамбуле - Истикляль. А главную роль в видео исполнил Florian Boggia, топовая модель и актер парижского агентства Major Paris Agency, лицо Versace, Hugo Boss, Adidas и других. За стиль отвечала Аиша Милевская.

“Это точно не любовная история. Это нереальная история о чувствах, о фантазии, которые иногда возникают в представлении женщин. А мы решили показать все эти мечты на экране. Уверен, девушки точно поймут, о чем этот клип“, - поделился режиссер Виктор Скуратовский.

“Каждый из съемочных дней был для нас испытанием, - поделилась Юля Barabanova. В откровенных нарядах, под обжигающим, холодным ветром, и +5 на градуснике мы проходили испытания на выносливость. Но результат абсолютно того стоит“.

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Певица Юля Barabanova - новое лицо украинской музыки. Ее последний сингл Diva попал в Топ-40 лучших треков украинских радиостанций и собрал более 20 000 в Shazam. А недавно Юля стала настоящим талисманом украинского футбола.

Напомним, ранее украинская певица Ирина Федишин презентовала клип на песню “Хочу на Мальдивы“.