Звезда фильма "Скажене весілля" побрился налысо ради роли в "Великих Вуйках"

Актер Арам Арзуманян сменил имидж ради съемок в продолжение культовой комедии "Останній москаль".

Стало известно, кто сыграет новых героев в комедийном сериале “Великі Вуйки“ канала “1+1“. Ради новой роли Арам Арзуманян побрил голову и подстриг бороду, а Инна Приходько сменила цвет волос.

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Съемки нового сериала “Великі Вуйки“ в самом разгаре. Это ожидаемое продолжение культовой комедии “Останній москаль“, в котором любимые герои оказываются в новых обстоятельствах - гуцульские мушкетеры едут покорять столицу. В Киеве жителей села ждут испытания мегаполисом, комические истории, неудобные ситуации, любовь и, конечно, знакомство с новыми столичными персонажами.

Так, в проекте появится хорошо известная страстная пара фильма “Скажене весілля“ - Инна Приходько и Арам Арзуманян. Они знакомы зрителям как пара одиозных супругов - Ашота и Оли.

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В “Великих Вуйках“ Инна Приходько получила роль “почти столичной“ девушки Елены. Она является подругой сельской продавщицы Ирки - героини актрисы Лилии Ребрик. По сюжету, Ирина и Елена знакомы более 15 лет и провели вместе студенческие годы. Столичная подруга покажет Ирке Киев и откроет все соблазны большого города. Вместе девушки будут пробовать суши, пойдут на шопинг в торговый центр и в салон красоты.

Попадет в приключения с девушками парень Елены - Вазген, которого и сыграет Арам Арзуманян. Творческая группа “Великих Вуйок“ пыталась отойти от образа Елены и Арама в “Скаженому Весіллі“. Поэтому Араму и Инне для съемок пришлось пойти на изменения во внешности. Так, Инна покрасила волосы в рыжий цвет. А вот Араму ради роли пришлось лишиться шевелюры и побриться. Актер снял на видео процесс перевоплощения в Вазгена и шутливо поблагодарил за то, что хотя бы от бороды не оставили одни усы.

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Кроме того, в картине появится родственник одного из вуйок - Андрей. Его роль исполнит Артур Логай, знакомый зрителям канала “1+1“ по сериалу “У неділю рано зілля копала“. А девушку Андрея - Анну, которая также станет одним из главных персонажей сериала, сыграет популярная актриса Анна Кошмал, известная по сериалам “Хороший парень“, “Село на миллион“, “Хозяйка“ и др. Именно в квартире Андрея и Анны поселятся неожиданные гости - делегация из села Великі Вуйки.

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