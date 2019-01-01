Фанаты актрисы "Реальной Мистики" объявили войну новой героине клипа Гены Витера

Фан-группа Наталии Бережной измазала яркой краской бутик Виктории Козловой.

Неожиданное происшествие c главной героиней клипа Виктории Козловой, которая недавно снялась в видео на песню “Позитив на …“ дуэта Gena VITER feat Полиграф Шарикоff и фан-группы Наталии Бережной, которая известна многим телезрителям канала Украина по сериалу “Реальная мистика“, вылилось в открытую агрессию фанатов актрисы Бережной. Один из бутиков, совладелицей которого является Виктория Козлова, ночью в центре города был измазан яркой краской.

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“Руки прочь от от Gena VITER“, - гласила надпись на стекле и подпись nber _team. Так называется фан-группа Наталии Бережной. Пока музыкальный продюсер Гена Витер и актриса Наталья Бережная воздержались от комментариев.

Виктория Козлова прокомментировала происшедшее:

“Я, конечно, не ожидала такой открытой агрессии, и хочу предложить девчонкам мировую. Приглашаю ярых фанатов на торт с чаем, давайте жить дружно. Я не привлекала полицию, а просто заказала услуги мойки стекол, но хочу обратиться к виновным: “Ребята, в магазины приходят люди, клиенты, они ни в чем не виноваты, а, разрисовав витрины, вы навредили не только мне, но и испортили день всем сотрудникам, которые работают в магазине“. Я не понимаю, с чем связана такая агрессия, но могу догадываться. Наверно то, что я стала главной героиней клипа, разозлило фанатов Натальи Бережной. Девчонки не злитесь, а посмотрите вначале работу, может после этого вы станете моими фанатами“.

Напомним, ранее популярный ведущий и звезда “Реальной мистики“ снялись в откровенном клипе.