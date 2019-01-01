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Фанаты актрисы "Реальной Мистики" объявили войну новой героине клипа Гены Витера

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Фан-группа Наталии Бережной измазала яркой краской бутик Виктории Козловой.
Фанаты актрисы "Реальной Мистики" объявили войну новой героине клипа Гены Витера
Фанаты актрисы "Реальной Мистики" объявили войну новой героине клипа Гены Витера
пресс-служба

Неожиданное происшествие c  главной героиней  клипа  Виктории Козловой, которая  недавно снялась в видео на песню “Позитив на …“ дуэта Gena VITER  feat Полиграф Шарикоff  и фан-группы Наталии Бережной, которая известна многим телезрителям канала Украина по сериалу “Реальная мистика“, вылилось в открытую агрессию фанатов актрисы Бережной. Один из бутиков,  совладелицей которого является Виктория Козлова, ночью в центре города был измазан яркой  краской.

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“Руки прочь от от Gena VITER“, -  гласила надпись на стекле и подпись nber _team. Так называется фан-группа Наталии Бережной. Пока музыкальный продюсер Гена Витер и актриса Наталья Бережная воздержались от комментариев.

Виктория Козлова прокомментировала происшедшее:

“Я, конечно, не ожидала такой открытой агрессии, и хочу предложить девчонкам мировую. Приглашаю ярых фанатов на торт с чаем, давайте жить дружно. Я не привлекала полицию, а просто заказала услуги мойки стекол, но хочу обратиться к виновным: “Ребята, в магазины приходят люди, клиенты, они ни в чем не виноваты, а, разрисовав витрины, вы навредили не только мне, но и испортили день всем сотрудникам, которые работают в магазине“. Я не понимаю, с чем связана такая агрессия, но могу догадываться. Наверно то, что я стала главной героиней клипа, разозлило фанатов Натальи Бережной. Девчонки не злитесь, а посмотрите вначале работу, может после этого вы станете моими фанатами“.

Напомним, ранее популярный ведущий и звезда “Реальной мистики“ снялись в откровенном клипе.

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Теги: Реальная мистика, Наталия Бережная, Генадий Ветер, Виктория Козлова
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Источник: ivona.bigmir.net

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