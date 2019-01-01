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Гайтана поделилась секретом, как быстро прийти в форму

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Украинская певица призналась, какие упражнения делает для того, чтобы оставаться в отличной форме.
Гайтана поделилась секретом, как быстро прийти в форму
Гайтана поделилась секретом, как быстро прийти в форму
пресс-служба

В эксклюзивном интервью для программы “Ранок з Україною“ на канале “Україна“ певица Гайтана рассказала, благодаря каким тренировкам получила идеальное тело за считанные недели.

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Гайтана призналась, что много времени проводит в бассейне. Звезда рассказала, чем занятия по аквааеробике особенны и полезны.

“Такая тренировка дает возможность не нанести вред суставам и в то же время прокачать все необходимые мышцы. К тому же, ты не так устаешь, как в зале – нет нагрузки, нет крепатуры на следующий день. Вода смягчает все“, – рассказала Гайтана в эфире канала "Україна“.

Трудно поверить, что раньше звезда в воду ни ногой! Плавать Гайтане мешал страх из-за случая в детстве. Гайтана потратила годы, чтобы победить его и научиться плавать.

“Тренер сказал: “Кто умеет плавать – вправо, кто не умеет – влево“. Я, естественно, посмотрела, что влево пойду только я и еще несколько человек. Я засмущалась, потому что мне было всего 7 лет, и присоединилась к тем, кто вправо... я же не знала, что там идут ступеньки и затем резко обрыв. Прошла эти пару ступенек – и провалилась. Помню только, как тренер меня вытащил. Откачали меня немного“, – поделилась воспоминаниями Гайтана.

Гайтана
Гайтана
пресс-служба

Бассейн Гайтана вместе с мужем приобрели специально для тренировок. А вот какие упражнения делает певица для того, чтобы оставаться в прекрасной форме? В интервью программе “Ранок з Україною“ Гайтана поделилась своими секретами:

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    Упражнение первое. Подкачать ягодицы помогут махи по диагонали – так мы подкачиваем еще и внутреннюю часть бедра.
  • Следующее упражнение более сложное – немного приседаем и делаем то же самое коленями по бокам.
  • Переходим к верхней части тела. Просто плывете, разгребая вперед-назад, немного опираясь воде. Это упражнение за короткий промежуток времени подтягивает мышцы рук и груди.
  • Дальше боксируем.
  • Затем ладонями вверх, загребаем на себя воду.
  • А вот чтобы сразу нагрузить все тело, надо набрать воздуха и быть как поплавок – пытаться плыть, не касаясь земли. Это сложно, но эффективно. Во время упражнения вы почувствуете напряжение в каждой клетке тела – так и должно быть.

Наверное, вы скажете: легко заниматься, когда бассейн – в собственном дворе. Однако Гайтана не пропускает групповые занятия. Звезда признается, что имеет те же проблемы, что и все, кто ходит на тренировки.

“Дома я ленюсь заниматься или делаю гораздо меньше подходов. В общем, прикладываю меньше усилий“, – говорит певица.

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Тренировка по аквааэробике продолжается пятьдесят минут. Всего за одно занятие в воде человек теряет вдвое больше калорий, чем в зале. А еще занятия аквафитнесом подтягивают кожу и тонизируют её. Однако люди, которые имеют проблемы с сердцем, сосудами и дыханием, перед тренировкой должны обязательно проконсультироваться с врачом.

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Теги: Гайтана
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Источник: Ivona.bigmir.net

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