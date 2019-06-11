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"Ревизор" Николай Тищенко хочет стать народным депутатом - СМИ

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Ресторатор Николай Тищенко будет баллотироваться в Верховную Раду от партии "Слуга народа".
"Ревизор" Николай Тищенко хочет стать народным депутатом - СМИ
"Ревизор" Николай Тищенко хочет стать народным депутатом - СМИ
instagram.com/nikolaytyshchenko

Известный телеведущий и ресторатор, звезда шоу “Ревизор“ и “МастерШеф“ Николай Тищенко решил начать политическую карьеру. Об этом пишет Страна.ua.

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По сообщению издания, знаменитость планирует баллотироваться в Верховную Раду от партии Владимира Зеленского “Слуга народа“. Он может стать народным депутатом по киевскому округу № 218.

Отметим, что Тищенко посетил партийный съезд партии “Слуга народа“, который состоялся 9 июня в киевском Ботаническом саду. Сообщается, что партия огласила только первые 100 имен партийного списка и среди них не было ресторатора. 

Сам Николай на данный момент официального комментария не давал.

Напомним, ранее “поющий ректор“ Поплавский вновь собрался баллотироваться в Верховную Раду.

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Теги: Николай Тищенко
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  11.06.2019, 16:59
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