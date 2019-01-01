Артисты примут участие в масштабном шоу от телеканала "Украина".

Тина Кароль и Олег Винник выступят на бесплатном концерте в Киеве пресс-служба

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10 июля телеканал “Украина“ приглашает всех желающих на грандиозное открытое шоу “З Днем народження, Україно!“, которое выйдет в эфир канала 24 августа. Праздничный концерт ко Дню независимости, в котором примут участие самые популярные украинские артисты, состоится в сердце столицы – в Мариинском парке.

Второй год подряд канал “Украина“ организовывает масштабное празднование Дня рождения нашей страны. На панорамной площадке в Киеве прозвучат украинские хиты в исполнении топовых артистов. Музыкальное шоу удивит зрителей высокотехнологичными постановками и неординарными световыми художественными решениями. Основная сцена-экран, которую возведут на вертолетной площадке КВЦ “Парковый“, будет окружена живой природой и архитектурой ночного центра столицы.

Олег Винник пресс-служба

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В грандиозном шоу примут участие самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, первые имена которых канал “Украина“ открывает уже сейчас. Это невероятная поп-дива Тина Кароль и любимец миллионов Олег Винник.

Наша сцена словно будет «парить» над Днепром. Весь Мариинский парк будет вовлечен в яркое праздничное действо. Любимые песни главных звёзд страны создадут невероятную атмосферу концерта под открытым небом, – комментирует директор Департамента развлекательных программ телеканала “Украина“ Анатолий Сябро.

Тина Кароль пресс-служба

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Масштабное шоу “З Днем народження, Україно!“ состоится 10 июля на вертолетной площадке КВЦ “Парковый“. Вход на концерт бесплатный. Начало в 20:00

Телевизионную версию шоу зрители канала “Украина“ увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

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