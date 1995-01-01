Сегодня исполнитель роли Тириона Ланнистера отмечает юбилей.

День рождения Питера Динклэйджа: интересные факты о звезде "Игры престолов" Getty Images

Сегодня, 11 июня, свой юбилей отмечает американский актер и кинопродюсер Питер Динклэйдж . Звезде сериала “Игра престолов“ исполнилось 50 лет.

Читай также: Софи Тернер рассказала, откуда в Игре престолов взялся стакан Starbucks

В честь праздника Ivona подготовила подборку интересных фактов из жизни артиста.

Питер Динклэйдж родился в Морристауне, штат Нью-Джерси, в семье школьной учительницы музыки и страхового агента.

Через год после рождения у будущего актера диагностировали ахондроплазию (карликовость). Его рост остановился на отметке 135 см, а вес - 35 кг.

Питер Динклэйдж Getty Images

Актерскому мастерству Питер обучался в школе искусств в Беннингтоне, которую окончил в 1991 году.

Читай также: Эмилия Кларк призналась, о чем сожалеет после завершения “Игры престолов“ Питер Динклэйдж начал актерскую карьеру в 1995 году, но широкую известность получил в 2003 году после съемок в фильме “Станционный смотритель“.

Питер Динклэйдж начал актерскую карьеру в 1995 году, но широкую известность получил в 2003 году после съемок в фильме “Станционный смотритель“. Настоящий прорыв и всемирная известность пришли к актеру после выхода сериала “Игра престолов“, где Питер сыграл роль Тириона Ланнистера.

Актеры и создатели "Игры престолов" Getty Images

Питер Динклэйдж получил роль Тириона Ланнистера без кастинга. Джордж Мартин настоял, что именно Питер должен сыграть этого персонажа.

Читай также: Реакцию звезд “Игры престолов“ на финал сериала сняли на видео В реальной жизни Питер Динклэйдж и Лена Хиди - друзья. Ходят слухи, что Питер порекомендовал создателям “Игры престолов“ дать Хиди роль Серсеи Ланнистер.

В реальной жизни Питер Динклэйдж и Лена Хиди - друзья. Ходят слухи, что Питер порекомендовал создателям “Игры престолов“ дать Хиди роль Серсеи Ланнистер. Динклейдж специально для роли Тириона Ланнистера работал над своим акцентом, чтобы он стал похожим на британский.

Питер Динклэйдж Getty Images

За роль Тириона Ланнистера в “Игре престолов“ актер стал обладателем трех премий “Эмми“ и премии “Золотой глобус“.

Читай также: Разработчики ИИ вычислили “правильный“ финал Игры престолов В 2005 году Динклэйдж женился на театральном режиссере Эрике Шмидт. В конце 2011 года у пары родилась дочь Зэлиг. А в сентябре 2017 года второй ребенок. Пол и имя малыша супруги скрывают.

В 2005 году Динклэйдж женился на театральном режиссере Эрике Шмидт. В конце 2011 года у пары родилась дочь Зэлиг. А в сентябре 2017 года второй ребенок. Пол и имя малыша супруги скрывают. Питер Динклэйдж – вегетарианец. Он с 16 лет не употребляет мясные продукты. В эпизодах сериала “Игра престолов“ мясные блюда заменяли на их подобие из тофу.

Питер Динклэйдж с женой Эрикой Getty Images

В интервью Питер не раз упоминал, что покупает одежду в детских отделах, а иногда просит жену подшить какие-то вещи.

Читай также: Звезда “Игры престолов“ собрала 2,5 миллионов для начинающих актеров Журнал The New York Times назвал Питера Динклэйджа одним из восьми актеров, превративших телевидение в искусство.

Журнал The New York Times назвал Питера Динклэйджа одним из восьми актеров, превративших телевидение в искусство. У актера есть шрам на лице от шеи до брови, который он получил во время выступления со своей старой группой Whizzy в одном из нью-йоркских клубов.

Ранее свой 44-й день рождения отметила голливудская актриса Анджелина Джоли.