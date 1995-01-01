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День рождения Питера Динклэйджа: интересные факты о звезде "Игры престолов"

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Сегодня исполнитель роли Тириона Ланнистера отмечает юбилей.
День рождения Питера Динклэйджа: интересные факты о звезде "Игры престолов"
День рождения Питера Динклэйджа: интересные факты о звезде "Игры престолов"
Getty Images

Сегодня, 11 июня, свой юбилей отмечает американский актер и кинопродюсер Питер Динклэйдж . Звезде сериала “Игра престолов“ исполнилось 50 лет.

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В честь праздника Ivona подготовила подборку интересных фактов из жизни артиста.

  • Питер  Динклэйдж родился в Морристауне, штат Нью-Джерси, в семье школьной учительницы музыки и страхового агента.
  • Через год после рождения у будущего актера диагностировали ахондроплазию (карликовость). Его рост остановился на отметке  135 см, а вес - 35 кг.

Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Getty Images

  • Актерскому мастерству Питер обучался в школе искусств в Беннингтоне, которую окончил в 1991 году.

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    Питер Динклэйдж начал актерскую карьеру в 1995 году, но широкую известность получил в 2003 году после съемок  в фильме “Станционный смотритель“.
  • Настоящий прорыв и всемирная известность пришли к актеру после выхода сериала “Игра престолов“, где Питер сыграл роль Тириона Ланнистера.

Актеры и создатели
Актеры и создатели "Игры престолов"
Getty Images

  • Питер Динклэйдж получил роль Тириона Ланнистера без кастинга. Джордж Мартин настоял, что именно Питер должен сыграть этого персонажа.

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    В реальной жизни Питер Динклэйдж и Лена Хиди - друзья. Ходят слухи, что Питер порекомендовал создателям “Игры престолов“ дать Хиди роль Серсеи Ланнистер.
  • Динклейдж специально для роли Тириона Ланнистера работал над своим акцентом, чтобы он стал похожим на британский.

Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Getty Images

  • За роль Тириона Ланнистера в “Игре престолов“ актер стал обладателем  трех премий “Эмми“ и премии “Золотой глобус“.

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    В 2005 году Динклэйдж женился на театральном режиссере Эрике Шмидт. В конце 2011 года у пары родилась дочь Зэлиг. А в сентябре 2017 года второй ребенок. Пол и имя малыша супруги скрывают.
  • Питер Динклэйдж – вегетарианец. Он с 16 лет не употребляет мясные продукты. В эпизодах сериала “Игра престолов“ мясные блюда заменяли на их подобие из тофу.

Питер Динклэйдж с женой Эрикой
Питер Динклэйдж с женой Эрикой
Getty Images

  • В интервью Питер не раз упоминал, что покупает одежду в детских отделах, а иногда просит жену подшить какие-то вещи.

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    Журнал The New York Times назвал Питера Динклэйджа одним из восьми актеров, превративших телевидение в искусство.
  • У актера есть шрам на лице от шеи до брови, который он получил во время выступления со своей старой группой Whizzy в одном из нью-йоркских клубов.

Ранее свой 44-й день рождения отметила  голливудская актриса Анджелина Джоли.

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Теги: день рождения, Питер Динклэйдж, Игра престолов, Тирион Ланнистер
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Источник: ivona.bigmir.net

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