День рождения Питера Динклэйджа: интересные факты о звезде "Игры престолов"
Сегодня исполнитель роли Тириона Ланнистера отмечает юбилей.
Сегодня, 11 июня, свой юбилей отмечает американский актер и кинопродюсер Питер Динклэйдж . Звезде сериала “Игра престолов“ исполнилось 50 лет.
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В честь праздника Ivona подготовила подборку интересных фактов из жизни артиста.
- Питер Динклэйдж родился в Морристауне, штат Нью-Джерси, в семье школьной учительницы музыки и страхового агента.
- Через год после рождения у будущего актера диагностировали ахондроплазию (карликовость). Его рост остановился на отметке 135 см, а вес - 35 кг.
- Актерскому мастерству Питер обучался в школе искусств в Беннингтоне, которую окончил в 1991 году.
Читай также: Эмилия Кларк призналась, о чем сожалеет после завершения “Игры престолов“Питер Динклэйдж начал актерскую карьеру в 1995 году, но широкую известность получил в 2003 году после съемок в фильме “Станционный смотритель“.
- Настоящий прорыв и всемирная известность пришли к актеру после выхода сериала “Игра престолов“, где Питер сыграл роль Тириона Ланнистера.
- Питер Динклэйдж получил роль Тириона Ланнистера без кастинга. Джордж Мартин настоял, что именно Питер должен сыграть этого персонажа.
Читай также: Реакцию звезд “Игры престолов“ на финал сериала сняли на видеоВ реальной жизни Питер Динклэйдж и Лена Хиди - друзья. Ходят слухи, что Питер порекомендовал создателям “Игры престолов“ дать Хиди роль Серсеи Ланнистер.
- Динклейдж специально для роли Тириона Ланнистера работал над своим акцентом, чтобы он стал похожим на британский.
- За роль Тириона Ланнистера в “Игре престолов“ актер стал обладателем трех премий “Эмми“ и премии “Золотой глобус“.
Читай также: Разработчики ИИ вычислили “правильный“ финал Игры престоловВ 2005 году Динклэйдж женился на театральном режиссере Эрике Шмидт. В конце 2011 года у пары родилась дочь Зэлиг. А в сентябре 2017 года второй ребенок. Пол и имя малыша супруги скрывают.
- Питер Динклэйдж – вегетарианец. Он с 16 лет не употребляет мясные продукты. В эпизодах сериала “Игра престолов“ мясные блюда заменяли на их подобие из тофу.
- В интервью Питер не раз упоминал, что покупает одежду в детских отделах, а иногда просит жену подшить какие-то вещи.
Читай также: Звезда “Игры престолов“ собрала 2,5 миллионов для начинающих актеровЖурнал The New York Times назвал Питера Динклэйджа одним из восьми актеров, превративших телевидение в искусство.
- У актера есть шрам на лице от шеи до брови, который он получил во время выступления со своей старой группой Whizzy в одном из нью-йоркских клубов.
Ранее свой 44-й день рождения отметила голливудская актриса Анджелина Джоли.
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